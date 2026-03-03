Feyenoord werkt aan een oplossing voor Chris-Kévin Nadje na zijn voortijdige vertrek bij Excelsior Rotterdam. De 24-jarige middenvelder staat op het punt zijn carrière te vervolgen in de Verenigde Staten bij Monterey Bay FC, zo meldt FR12. Een huurdeal met de club uit de USL Championship is in de maak, wat een vroegtijdig einde betekent aan zijn verblijf in Kralingen. Dit seizoen kwam Nadje tot zeven optredens in de Eredivisie.

Excelsior zette Nadje definitief uit de selectie na "meerdere disciplinaire incidenten". Trainer Ruben den Uil schoof de Ivoriaan in februari per direct aan de kant. Hoewel de club geen details deelde, werd gemeld dat zijn gedrag onacceptabel was. Na aanvankelijk gepasseerd te zijn voor het duel met Fortuna Sittard, werd de verbanning permanent gemaakt wegens een gebrek aan basis voor verdere samenwerking.

Speelminuten in USL Championship

In Rotterdam is snel gehandeld om een nieuwe bestemming te vinden voor de speler. Feyenoord ziet een buitenlands avontuur als een passende oplossing voor de rest van het seizoen. De overstap naar Monterey Bay FC, dat uitkomt in de USL Championship, moet Nadje de kans bieden om speelminuten te maken en zich opnieuw in de kijker te spelen. De Amerikaanse club speelt haar thuiswedstrijden in het Cardinale Stadium en eindigde vorig seizoen als elfde in de Western Conference.

Toekomstperspectief bij Feyenoord

De huurconstructie stelt Feyenoord in staat om perspectief te houden op de ontwikkeling van de Ivoriaanse middenvelder. Nadje, die op meerdere posities op het middenveld uit de voeten kan, staat in De Kuip onder contract tot medio 2028. Een optie tot koop is voor zover bekend niet opgenomen in de huurovereenkomst voor de rest van het Amerikaanse seizoen.

Het nieuwe seizoen in de USL Championship start op zaterdag 7 maart met een thuiswedstrijd van Monterey Bay FC tegen Oakland Roots SC. Met de komst van Nadje wil de club haar middenveld versterken.