PEC Zwolle heeft via TikTok de draak gestoken met . Aanleiding hiervoor is het ESPN-interview na afloop van het duel tussen PEC en Ajax (0-0), waarin de routinier van de Amsterdammers stelde dat beide ploegen moeite hadden met de wedstrijdbal en het veld.

Ajax speelde zondag een teleurstellend zwakke wedstrijd in Zwolle, iets wat Berghuis aan meerdere factoren toeschreef. De aanvaller annex middenvelder, die een halfuur voor tijd inviel, wees onder meer naar de lichte wedstrijdbal en het veld.

Artikel gaat verder onder video

"De bal is dit seizoen extreem licht en in combinatie met dit veld stuitert hij alle kanten op", legde Berghuis uit tegenover ESPN-verslaggever Teun de Boer. "Je zag twee ploegen die daar moeite mee hadden.”

PEC Zwolle maakt Steven Berghuis belachelijk via social media

De socialmedia-afdeling van PEC Zwolle greep het citaat van Berghuis aan voor een ludieke reactie. In de TikTok-video wordt eerst de uitspraak van de Ajax-speler (“Ik zie ploegen die moeite hebben met de bal en het veld”) in beeld gebracht. Vervolgens zijn er fraaie acties te zien van Shola Shoretire, Koen Kostons en Simon Graves, die laten zien dat PEC juist goed met het veld en de bal overweg kan.

Daarna zoomt de video in op het statement van Berghuis over de wedstrijdbal en speelt PEC daar met een knipoog op in. Zo is te zien hoe Wout Weghorst de bal de tribunes in jaagt. Het TikTok-bericht leverde zo'n 130 reacties op.