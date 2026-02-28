Ronald Waterreus kwaad om juichen van Fortuna Sittard-speler Iván Márquez

Ronald Waterreus heeft zich in de rust van NEC – Fortuna Sittard opgewonden over . De Spaanse centrumverdediger van Fortuna weigerde te juichen na het doelpunt dat hij in de eerste helft maakte.

NEC en Fortuna hielden elkaar halverwege in evenwicht. Tjaronn Chery bracht NEC na negentien minuten voetballen op voorsprong, maar Fortuna kwam nog voor rust langszij via Márquez.

Artikel gaat verder onder video

Márquez weigerde te juichen na zijn doelpunt. De stopper reageerde ingetogen en stak schuldbewust zijn armen in de lucht. Dat had alles te maken met het verleden van Márquez, die van 2021 tot 2024 drie seizoenen onder contract stond bij NEC.

© Imago

Hoewel het niet ongebruikelijk is dat spelers ingetogen juichen na een doelpunt tegen hun voormalig werkgever, kan Waterreus weinig begrip opbrengen voor de reactie van Márquez. ''Daar krijg ik wel een beetje jeuk van, ja'', verzucht de oud-doelman en analist in de rust bij ESPN.

Waterreus zocht uit dat Márquez in alle competities 98 wedstrijden speelde voor NEC. “Kijk, als je er nou 700 hebt gespeeld, en je hebt een standbeeld vóór het stadion, dan begrijp ik het allemaal nog wel. Wie betaalt je salaris?'', vervolgt Waterreus.

''Ik overdrijf nu een beetje. Maar straks scoort NEC in de laatste minuut, juich je dan ook voor NEC ofzo? Je speelt toch voor Fortuna?'', gaat de analist verder. ''Het is een teken van deze tijd, dat het publiek misschien gaat fluiten. Je speelt nu voor Fortuna. Dan kunnen mensen het je toch niet kwalijk nemen, je doet toch gewoon je werk? Je kunt toch gewoon juichen. Het is ook niet zo dat hij elke week drie goals maakt. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is.''