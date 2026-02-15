Danny Buijs was zaterdagavond niet tevreden met het optreden van , maar kon eigenlijk nergens complimenten uitdelen. Zijn team, Fortuna Sittard, ging kansloos ten onder tegen Ajax (4-1).

Buijs zag met lede ogen aan hoe de Amsterdammers in de eerste vijftien minuten al twee keer scoorden. "Verschrikkelijk, dan weet je dat het bijna een verloren avond is. Een paar jaar geleden zou ik heel boos zijn geworden, maar nu is het teleurstelling. Omdat je kinderlijke fouten maakt, of niet doet wat je moet doen op dit niveau." De trainer vindt het lastig te verklaren waarom zijn team de ene week een hele goede partij op de mat legt en een week later door het ijs zakt.

"Het geldt voor het hele team. Bijna nooit in duel komen en tegenstanders daardoor ook niet tot fouten dwingen, dan kunnen ze er heel makkelijk doorheen voetballen. Dat is op dit niveau niet voldoende." Buijs waarschuwde enkele voetballers van Fortuna na 45 minuten, maar toen was het kwaad al geschied. "In de rust heb ik een paar spelers wakker geschud. Zolang je bij Fortuna zit, moet je ook beseffen dat je bij Fortuna zit. En niet denken dat je beter bent dan Fortuna."

Volgens de trainer moeten de Limburgers echt nog naar onderen kijken. Het verschil met nummer zestien NAC Breda is momenteel zeven punten. In de degradatiestrijd vindt Buijs dat Ihattaren het voortouw moet nemen, maar dat gebeurde tegen Ajax totaal niet. "Mo was slecht vandaag, maar dat gold voor nog wel een aantal jongens in de eerste helft. Het ging om meerdere jongens, maar dat hij niet best was vandaag... Ik mag hopen dat hij dat zelf ook vond. Anders heeft hij wel een probleempje", stelt de teleurgestelde trainer.