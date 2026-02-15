was zaterdagavond andermaal de grote man, door twee keer te scoren en een assist af te leveren tegen Fortuna Sittard (4-1). De Belgische linksbuiten gaat een grote toekomst tegemoet, maar als het aan hem ligt, speelt hij ook volgend seizoen nog bij Ajax.

Godts krijgt na de fraaie overwinning te horen dat hij de Eredivisie-speler is met de meeste doelpunten en assists bij elkaar opgeteld (twintig). Hij scoorde tot nu toe twaalf keer en gaf acht assists. "Dat is mooi", reageert de 20-jarige aanvaller, die toegeeft daar niet al te veel aandacht aan te besteden. "Soms ben ik wel bezig met de cijfers, maar soms ook niet. Ik probeer het af te wisselen."

Het grote talent weet dat hij in een 'proces' zit, waarbij hij elke week probeert langer een hoog niveau aan te tikken. Godts is tevreden met zijn ontwikkeling daarin. "Bij de één gaat het sneller dan bij de ander. Ik wist dat het ging komen. Of ik uiteindelijk negentig minuten lang alles kan geven moet ik nog zien. Ik heb alleen invloed op wat ik doe om het te behalen."

Godts krijgt ook nog een vraag over zijn plannen na dit seizoen. "Dat is nog heel ver weg. Ik ben echt blij bij Ajax", deelt de rappe vleugelflitser. "Het is de club die me alles heeft gegeven op het hoogste niveau. Hopelijk ook nog een trofee. Dus dat betekent volgend seizoen nog blijven', sluit Godts af, die Ajax-fans daarmee een goede hoop geeft op een langer verblijf. De enige prijs die Ajax dit seizoen nog kan pakken is de Eredivisie, maar PSV lijkt al een te grote voorsprong te hebben uitgebouwd.