Maurice Steijn lijkt zijn aflopende contract bij Sparta Rotterdam te gaan verlengen. De trainer vertelt zaterdag, na de 2-1 nederlaag bij sc Heerenveen, dat hij ergens komende week voor de derde - en vermoedelijk laatste - keer met de club om tafel gaat.

De 52-jarige Steijn is bezig aan zijn tweede periode op Het Kasteel. De Rotterdamse club is ondanks het verlies in Friesland nog altijd volop in de race voor de play-offs om Europees voetbal. Na 25 gespeelde wedstrijden heeft Sparta 37 punten, waarmee het voorlopig de zevende plaats in de Eredivisie in handen heeft.

Door zijn goede resultaten bij Sparta én zijn aflopende contract, wordt Steijn onder meer in verband gebracht met FC Utrecht. Die club is druk op zoek naar een opvolger voor Ron Jans, die aan het eind van het seizoen van zijn pensioen gaat genieten. Eerder deze week onthulde De Telegraaf dat Steijn én FC Volendam-trainer Rick Kruys in de Domstad gelden als 'prominente kandidaten'. Een mogelijke overstap naar Utrecht zou dan ook weleens de reden kunnen zijn dat Steijn de gesprekken met Sparta over een nieuw contract nog even af zou houden, zo speculeerde de ochtendkrant.

Steijn lijkt zijn keuze echter wel te hebben gemaakt. Als ESPN hem na het verlies in Heerenveen naar zijn aflopende Sparta-contract, onthult de trainer: "We hebben inmiddels twee gesprekken gehad, komende week gaat er een derde gesprek plaatsvinden. De laatste? Dat denk ik wel eigenlijk, ja." Dat er daarna snel witte rook komt wil Steijn desgevraagd niet bevestigen, maar de brede grijns waarmee hij "We gaan het zien" zegt, lijkt te verraden dat hij vertrouwen heeft in een spoedig akkoord.