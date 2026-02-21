De samenwerking tussen Ajax en Sparta Rotterdam is ten einde. Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta geeft tegenover Voetbal International aan dat de Rotterdammers wel heil zagen in een voortzetting, maar dan wél tegen 'betere voorwaarden'. "Daar zijn we niet uitgekomen en dat is prima", aldus Nijkamp.

Vanaf 2018 werkten Ajax en Sparta samen op het gebied van de jeugdopleiding. De Amsterdammers ondersteunden de academie van Sparta op het gebied van opleiding, training en scouting. Ook werden er afspraken gemaakt over de toptalenten die door Ajax werden weggeplukt uit de opleiding van Sparta. "We zijn inderdaad de Hato’s aan Ajax kwijtgeraakt, of bijvoorbeeld een speler als Dies Janse. En er zitten er nog een paar die bij Ajax gaan doorbreken. Maar die waren wij sowieso kwijtgeraakt", legt Nijkamp uit.

Voordat de afspraken er waren, haalde Ajax meer talenten weg bij Sparta, waarvan er maar een enkeling uiteindelijk doorbrak in het eerste elftal. De afvallers kwamen 'bijna nooit meer terug bij Sparta', schetst Nijkamp. Door de samenwerking haalde Ajax de afgelopen jaren wel de 'tienen en negens' weg uit Rotterdam, maar niet de 'zevens en achten', aldus Nijkamp. "Ajax twijfelde aan Young, Santos, Martes en Oufkir. Dat had met fysiek te maken. Daarom zitten de spelers nét onder die buitencategorie nu nog bij Sparta, zijn ze doorgebroken of zelfs al verkocht. Dat heeft te maken met de afspraken die toen met Ajax zijn gemaakt", aldus de technisch directeur.

Sparta had de samenwerking met Ajax volgens Nijkamp best willen verlengen. "Maar wel op basis van betere voorwaarden voor Sparta", zegt hij er achteraan. Beide clubs bereikten echter geen akkoord. "En dat is prima", aldus Nijkamp. Wanhopen doet hij dan ook niet: "De afgelopen zes jaar vanaf 2018 hebben we nodig gehad om weer op het peil van vandaag te komen. We kunnen nu echt weer volledig op eigen benen staan en hebben het vertrouwen dat de we juiste jeugdspelers voor onze club kunnen behouden. En natuurlijk blijft de strijd om onze talenten doorgaan, maar met onze status nu durf ik die wel aan."