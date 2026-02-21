Johan Derksen denkt dat Ajax er verstandig aan zou doen om Wesley Sneijder een rol achter de schermen te geven. In Vandaag Inside breekt De Snor een lans voor de recordinternational van het Nederlands elftal, die volgens Derksen uitstekend uit de voeten zou kunnen als assistent van technisch directeur Jordi Cruijff.

Sneijder (41) brak begin deze eeuw vanuit de jeugdopleiding van Ajax door in het eerste elftal en legde in Amsterdam de basis voor een schitterende carrière. Die voerde hem langs clubs als Real Madrid en Internazionale, daarnaast was hij tussen 2003 en 2018 goed voor maar liefst 134 interlands voor Oranje, waarmee hij nog altijd recordhouder is. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan begon Sneijder nog wel aan de trainerscursus, maar die brak hij ook weer af. Tegenwoordig is hij vooral te zien als analist. Eerder deze maand onthulde Sneijder in Rondo dat hij contact heeft met Cruijff over een eventuele samenwerking bij Ajax.

'Sneijder werd omringd door een hofhouding van semi-criminele jongeren'

Derksen ziet het helemaal zitten. "Dat vind ik wel een jongen die wat in te brengen heeft, daar", begint de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Het was een geweldige voetballer, hij is welbespraakt en heeft wel verstand van het spelletje. Zijn probleem was dat hij altijd omringd werd door een hofhouding van een beetje semi-criminele jongeren uit Utrecht. Clubs waren huiverig om Wesley binnen te halen, want je had zijn vriendenkring erbij. Maar dat is veranderd, en hij ziet er wat fitter uit", aldus Derksen.

Als het aan Derksen lag, dan zou Ajax Sneijder tot assistent van Cruijff benoemen. "Ik denk dat Ajax daar wel wat aan heeft. En hij wil het ook heel graag, hij is heel erg gemotiveerd." René van der Gijp noemt Sneijder op zijn beurt 'een vreselijk sympathieke gozer'. "Ook met Royston Drenthe, dan is hij gelijk de eerste die erheen gaat. Het is een ongelooflijk empathische gozer, echt een lieve jongen", aldus Van der Gijp.

VIDEO - Johan Derksen pleit voor Wesley Sneijder: 'Ik denk dat Ajax daar wel wat aan heeft'