Live voetbal 7

Derksen breekt lans voor Sneijder bij Ajax: 'Zou hem assistent van Cruijff maken'

Johan Derksen
Foto: © Talpa
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 16:28   Bijgewerkt: 16:53

Johan Derksen denkt dat Ajax er verstandig aan zou doen om Wesley Sneijder een rol achter de schermen te geven. In Vandaag Inside breekt De Snor een lans voor de recordinternational van het Nederlands elftal, die volgens Derksen uitstekend uit de voeten zou kunnen als assistent van technisch directeur Jordi Cruijff.

Sneijder (41) brak begin deze eeuw vanuit de jeugdopleiding van Ajax door in het eerste elftal en legde in Amsterdam de basis voor een schitterende carrière. Die voerde hem langs clubs als Real Madrid en Internazionale, daarnaast was hij tussen 2003 en 2018 goed voor maar liefst 134 interlands voor Oranje, waarmee hij nog altijd recordhouder is. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan begon Sneijder nog wel aan de trainerscursus, maar die brak hij ook weer af. Tegenwoordig is hij vooral te zien als analist. Eerder deze maand onthulde Sneijder in Rondo dat hij contact heeft met Cruijff over een eventuele samenwerking bij Ajax.

'Sneijder werd omringd door een hofhouding van semi-criminele jongeren'

Artikel gaat verder onder video

Derksen ziet het helemaal zitten. "Dat vind ik wel een jongen die wat in te brengen heeft, daar", begint de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. "Het was een geweldige voetballer, hij is welbespraakt en heeft wel verstand van het spelletje. Zijn probleem was dat hij altijd omringd werd door een hofhouding van een beetje semi-criminele jongeren uit Utrecht. Clubs waren huiverig om Wesley binnen te halen, want je had zijn vriendenkring erbij. Maar dat is veranderd, en hij ziet er wat fitter uit", aldus Derksen.

Als het aan Derksen lag, dan zou Ajax Sneijder tot assistent van Cruijff benoemen. "Ik denk dat Ajax daar wel wat aan heeft. En hij wil het ook heel graag, hij is heel erg gemotiveerd." René van der Gijp noemt Sneijder op zijn beurt 'een vreselijk sympathieke gozer'. "Ook met Royston Drenthe, dan is hij gelijk de eerste die erheen gaat. Het is een ongelooflijk empathische gozer, echt een lieve jongen", aldus Van der Gijp.

VIDEO - Johan Derksen pleit voor Wesley Sneijder: 'Ik denk dat Ajax daar wel wat aan heeft'

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia bij Jong Ajax

García boekt eerste – zéér knappe – overwinning bij Jong Ajax

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
  • 6
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • Gisteren, 19:06
  • Gisteren, 19:06
  • 6
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel