LIVE Eredivisie | Heerenveen-tweetal is te laat en speelt niet tegen PSV

Heerenveen-trainer Veldman bevestigt dat Rivera en Zagaritis te laat zijn gekomen en daarom hun basisplek kwijt zijn. "Helaas wel. Je maakt de hele week een plan, met hen in de basis. Maar we hebben regels. Ik vind dat ik consequent moet zijn met iedereen. We hebben dit in het begin van het seizoen gehad met Dylan Vente."

"Ik vind tegenover Dylan dat ik consequent moet zijn, maar ook tegenover de clubcultuur. De jongens die te laat kwamen, hebben hun excuses gemaakt. Hoe het kan dat ze te laat zijn gekomen, terwijl we in het hotel waren? Dat ik ga ze vragen. Ik sta ook vol onbegrip", zegt Veldman tegen ESPN.