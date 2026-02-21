Live voetbal 7

LIVE Eredivisie | Heerenveen-tweetal is te laat en speelt niet tegen PSV

PSV tegen sc Heerenveen
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 16:45   Bijgewerkt: 18:17

PSV vervolgt de jacht op de derde opeenvolgende landstitel zaterdagmiddag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren gingen vorig weekend verrassend onderuit bij FC Volendam en zullen zich vandaag willen revancheren voor die zeperd. Begin februari was PSV in de beker nog veel te sterk voor Heerenveen (4-1), dat de laatste twee Eredivisiewedstrijden echter wel de volle buit wist te grijpen. Wie pakt vandaag de punten? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV - sc Heerrenveen.

LIVE Eredivisie: PSV - sc Heerenveen

Sorteer op:

5m geleden

18:32

Veldman: 'Vol onbegrip over laatkomers'

Heerenveen-trainer Veldman bevestigt dat Rivera en Zagaritis te laat zijn gekomen en daarom hun basisplek kwijt zijn. "Helaas wel. Je maakt de hele week een plan, met hen in de basis. Maar we hebben regels. Ik vind dat ik consequent moet zijn met iedereen. We hebben dit in het begin van het seizoen gehad met Dylan Vente."

"Ik vind tegenover Dylan dat ik consequent moet zijn, maar ook tegenover de clubcultuur. De jongens die te laat kwamen, hebben hun excuses gemaakt. Hoe het kan dat ze te laat zijn gekomen, terwijl we in het hotel waren? Dat ik ga ze vragen. Ik sta ook vol onbegrip", zegt Veldman tegen ESPN

14m geleden

18:23

Bosz over de ramadan

Bosz heeft Saibari terug, maar de middenvelder volgt wel de ramadan. Hij is daarin niet de enige speler van PSV. Hoe gaat Bosz daarmee om? “Het voordeel is dat het vroeg donker is. Voor deze wedstrijd heeft Saibari kunnen eten. Dat is fijn.”

21m geleden

18:16

'Heerenveen-tweetal te laat'

Rivera én Zagaritis zijn naar verluidt te laat gekomen, waardoor ze niet in de basis staan. Dat meldt Fresia Cousiño Arias van ESPN, tot verbazing van Marciano Vink. "Ik vraag me echt af hoe dit kan. Wij hadden een verzameltijd. Ik ben in al die jaren nooit te laat gekomen", aldus de ESPN-analist. 

1u geleden

17:44

Opstelling Heerenveen

Ook de bezoekers hebben hun opstelling inmiddels prijsgegeven. Robin Veldman voert één wijziging door ten opzichte van de zege op PEC van vorige week. Zagaritis verdwijnt uit het elftal, in zijn plaats begint Petrov vandaag als linksback.

Opstelling sc Heerenveen: Klaverboer; Braude, Kersten, Willemsen, Petrov; Van Overeem, Linday; Trenskow, Meerveld, Oyen; Nordas

1u geleden

17:38

Opstelling PSV: basisplaats Boadu

Daar is de opstelling van PSV! Kovár en Saibari keren inderdaad terug in de basis en Pepi neemt plaats op de bank. In de spits krijgt Myron Boadu het vertrouwen; het is zijn eerste basisplaats in PSV 1. 

Opstelling PSV: Kovár; Dest, Gasiorowski, Schouten, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Wanner; Man, Boadu, Perisic

1u geleden

17:21

'Pepi met brace bij wedstrijdselectie'

1u geleden

17:11

Poll

1u geleden

17:11

Bosz ziet ziekenboeg leegstromen

PSV kampte de afgelopen tijd met flink wat blessures. Toch keert een aantal belangrijke spelers op korte termijn weer terug; mogelijk al vandaag. Dit is de vermoedelijke opstelling van PSV tegen Heerenveen:

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovár, Pepi en Saibari terug in basis

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovár, Pepi en Saibari terug in basis

PSV neemt het zaterdag in eigen huis op tegen sc Heerenveen. Naar verwachting zal Peter Bosz liefst vijf wijzigingen doorvoeren in zijn basisopstelling ten opzichte van de nederlaag bij FC Volendam.

Lees verder

1u geleden

17:09

Eerder deze maand: PSV knikkert Heerenveen uit de beker

Op 4 februari stonden PSV en sc Heerenveen ook al tegenover elkaar in het Philips Stadion. In de kwartfinale van de KNVB Beker kwamen de Friezen er niet aan te pas: 4-1. Hieronder lees je het verslag van die wedstrijd terug. 

Geen vuiltje aan de lucht in Eindhoven: PSV overklast Heerenveen in beker

Geen vuiltje aan de lucht in Eindhoven: PSV overklast Heerenveen in beker

PSV heeft woensdagavond Heerenveen eenvoudig verslagen in de KNVB-beker. De Eindhovenaren waren duidelijk een klasse beter dan de Friese opponent en de einduitslag van 4-1 had ook nog groter uit kunnen vallen.

Lees verder

2u geleden

17:07

Heerenveen in de lift

Heerenveen maakte na de winterstop een moeizame serie door, maar herstelde zich de afgelopen weken met zeges op Go Ahead Eagles (1-3) en PEC Zwolle (4-2). De ploeg van trainer Robin Veldman is daardoor opgeklommen naar de achtste plaats, die aan het eind van de rit deelname aan de play-offs om Europees voetbal zou betekenen.

2u geleden

17:06

Voorsprong nog altijd ruim

De nederlaag in Volendam ten spijt, lijkt PSV zich totaal nog geen zorgen te hoeven maken over het prolongeren van de landstitel. Op de ranglijst hebben de Eindhovenaren nog altijd een voorsprong van veertien punten op nummer twee Feyenoord, terwijl de nummers drie en vier NEC en Ajax liefst zeventien punten minder hebben. 

2u geleden

17:04

PSV op zoek naar eerherstel

Eredivisiekoploper PSV ging vorige week verrassend onderuit bij promovendus FC Volendam, dat met 2-1 te sterk bleek. Daarmee kwam een einde aan een recordreeks van liefst zestien opeenvolgende uitoverwinningen voor de ploeg van Peter Bosz. 

2u geleden

17:02

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het liveblog van de Eredivisiewedstrijd PSV - sc Heerenveen, die vanavond om 18.45 uur gaat beginnen!

  • Ticketshop
  • Gisteren, 19:06
  • zo 15 februari, 14:18
Net binnen

PSV - Heerenveen

PSV
18:45
sc Heerenveen
1,32
6,25
9,50
Vandaag om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Measurement pixel