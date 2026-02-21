Live voetbal 8

Bizarre beelden: Resley Kessels scoort 4 seconden na aftrap tegen Feyenoord O21

Resley Kessels
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 februari 2026, 19:09

Feyenoord Onder 21 heeft zich zaterdagmiddag geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi, maar met name een doelpunt van de tegenstander sprak tot de verbeelding. VVV Venlo-speler Resley Kessels maakte de 1-1 al vier seconden na de aftrap, met een direct schot op doel. Het werd uiteindelijk 3-2 op Varkenoord.

De ploeg van trainer Pascal Bosschaart was na ruim een halfuur op voorsprong gekomen via een van richting veranderde inzet die als eigen doelpunt werd genoteerd: 1-0. Niemand hield echter rekening met wat daarop volgde. Direct vanaf de aftrap tikte een VVV-speler de bal naar achteren op Kessels, die geen moment twijfelde en van eigen helft uithaalde. De bal vloog binnen, nog voordat Feyenoord goed en wel georganiseerd stond. Keeper Tim Haksteeg moest een antwoord schuldig blijven: 1-1.

Artikel gaat verder onder video

Na rust herpakte Feyenoord zich overtuigend. Delianidis zette de Rotterdammers kort na de pauze opnieuw op voorsprong, waarna Verdonk zes minuten later de marge vergrootte naar 3-1. Toch werd het in de slotfase weer spannend toen uitgerekend Kessels in de tachtigste minuut zijn tweede van de middag maakte: 3-2. VVV rook bloed, maar Feyenoord hield stand en trok de overwinning over de streep.

Daarmee schaart Feyenoord Onder 21 zich bij de laatste vier van het bekertoernooi. In een wisselvallig seizoen – met een tweede plaats in de najaarscompetitie en een huidige zesde plek in het voorjaar – is dat een belangrijke opsteker.

Resley Kessels

Resley Kessels
VVV-Venlo
Team: VVV
Leeftijd: 19 jaar (30 aug. 2006)
Positie: A
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
VVV
0
0
2024/2025
VVV
3
0

Meer info

