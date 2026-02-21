Slordig PSV rekent na rust alsnog af met Heerenveen

Een slordig PSV heeft zaterdagavond een verdiende zege geboekt op sc Heerenveen: 3-1. De Friezen namen in het Philips Stadion brutaal de leiding, maar gingen door treffers van , en invaller alsnog ten onder.

Bij PSV keerde doelman Matej Kovár terug in de basisformatie na een blessure en was Ismael Saibari weer terug na een aantal dagen rust. Daarnaast kreeg Yarek Gasiorowski zijn plek in het hart van de defensie terug, wat ten koste ging van Ryan Flamingo. Ricardo Pepi (gebroken arm) en Anass Salah-Eddine (voetklachten) keerden terug in de wedstrijdselectie, maar begonnen op de bank. Het leidde tot de eerste basisplaats van Myron Boadu in de spits, omdat Guus Til de komende weken door een blessure ontbreekt. Bij Heerenveen kwamen Vasilios Zagaritis en Maxence Rivera in aanloop naar het duel te laat, waardoor trainer Robin Veldman hen onverbiddelijk naar de bank verwees.

PSV was in de openingsfase nadrukkelijk de bovenliggende partij en leek vastbesloten zich te herpakken na de verrassende nederlaag in Volendam van vorige week. Boadu kreeg de grootste kans om de score te openen, maar kopte een voorzet van Ivan Perisic net voor het doel van Bernt Klaverboer langs. Heerenveen loerde vooral op de counter en kreeg na tien minuten twee aardige kansen. Eerst moest Kovár redding brengen op een hard schot van Marcus Linday, even later werkte de Tsjech een schot van Lasse Nordas met de nodige moeite tegen de lat.

Driemaal bleek echter scheepsrecht voor Heerenveen. Na knullig balverlies van Joey Veerman kwam Ringo Meerveld vanaf links met een afgemeten voorzet; Nordas wist er wel raad mee en schoot met een halve omhaal fantastisch de 0-1 tegen de touwen. PSV ging daarna op zoek naar een gelijkmaker, maar had de nodige moeite om door de hechte Friese defensie heen te spelen. Boadu kreeg opnieuw een kans, maar raakte van dichtbij de paal. Op slag van rust was het dan toch raak voor de Eindhovenaren. Een indraaiende voorzet vanaf links van Perisic werd door Saibari nét gemist, maar viel daardoor bij de tweede paal ineens binnen. Daardoor gingen beide ploegen met een 1-1 ruststand aan de thee.

Gesterkt door de aansluitingstreffer ging PSV vanaf de aftrap van de tweede helft vol goede moed op zoek naar de voorsprong. Die zou er snel komen: na een duikeling van Linday gaf Saibari goed mee aan Paul Wanner, die op zijn beurt Boadu in staat stelde om de 2-1 in het lege doel te schuiven. PSV rook bloed en de derde goal hing in de lucht. Perisic raakte met een bekeken schot echter de paal naast de al geklopte Klaverboer, die even later een fantastische redding in huis had op een schot van Wanner richting de kruising. Heerenveen overleefde dus en bracht met Rivera en Dylan Vente verse aanvallende krachten. Grote kansen wisten de Friezen echter niet af te dwingen.

Bosz bracht in het laatste kwartier Pepi en Salah-Eddine binnen de lijnen. Eerstgenoemde leek kort na zijn entree voor de beslissing te zorgen, nadat Klaverboer de bal knullig had ingeleverd bij Saibari na een doeltrap. Omdat de PSV'er bij het nemen van die doeltrap echter ongeoorloofd binnen de zestien stond, ging het feest voor Pepi echter niet door. Heerenveen leefde dus nog altijd en kreeg via Vente alsnog een kans om langszij te komen, maar de invaller kopte net naast. Pepi gooide het duel vlak voor tijd alsnog in het slot; de Amerikaan pegelde van een meter of 25 schitterend raak en bepaalde de eindstand daarmee op 3-1.