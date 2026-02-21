LIVE Eredivisie | Nejasmic scoort liggend: NEC weer naast Ajax

Ajax strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met N.E.C. om de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vorig weekend afgetekend van Fortuna Sittard en gaan bij winst over de Nijmegenaren heen op de ranglijst. Het N.E.C. van Dick Schreuder wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen, maar hoopt in de Johan Cruijff ArenA het tij weer te kunnen keren. In december werd het in Nijmegen nog 2-2, krijgen we vandaag wel een winnaar? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Amsterdam, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - N.E.C.
