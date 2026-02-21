Live voetbal 7

LIVE Eredivisie | Nejasmic scoort liggend: NEC weer naast Ajax

Ajax tegen NEC
Foto: © Imago/realtimes
1 reactie
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 20:55   Bijgewerkt: 22:20

Ajax strijdt zaterdagavond in een rechtstreeks duel met N.E.C. om de derde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen vorig weekend afgetekend van Fortuna Sittard en gaan bij winst over de Nijmegenaren heen op de ranglijst. Het N.E.C. van Dick Schreuder wist de afgelopen twee wedstrijden niet te winnen, maar hoopt in de Johan Cruijff ArenA het tij weer te kunnen keren. In december werd het in Nijmegen nog 2-2, krijgen we vandaag wel een winnaar? Om 21.00 uur gaat de bal rollen in Amsterdam, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - N.E.C.

LIVE Eredivisie: Ajax - NEC

Nu

22:25

🟨63'- Geel Lebreton (1-1)

Lebreton trekt Fitz-Jim naar de grond, dat is geel.

2m geleden

22:24

63' - Dolberg weer terug, maar voor hoe lang? (1-1)

Dolberg keert terug binnen de lijnen, maar Weghorst heeft zijn trainingsjack inmiddels uitgedaan dus lijkt er zo toch echt in te gaan komen.

3m geleden

22:22

61' - Dolberg weer op de grond (1-1)

Dolberg is er na een duel met Sandler weer bij gaan zitten. Hij heeft mogelijk nog last van die botsing met Nejasmic van zojuist. Wout Weghorst is voor de zekerheid bezig met een warming-up.

5m geleden

22:21

59' - Bijna Ouaissa (1-1)

NEC wil doordrukken. Een voorzet van Önal belandt bij de tweede paal op het hoofd van Ouaissa, die via de paal naast kopt.

7m geleden

22:19

⚽57' - Nejasmic scoort! (1-1)

NEC komt op gelijke hoogte! De hoekschop belandt voor de voeten van Nejasmic, die op de grond liggend raak weet te schieten. Het is 1-1 in Amsterdam!

8m geleden

22:18

56' - Redding Paes (1-0)

Chery probeert het van flinke afstand, er lijkt een aardige zwabber in die bal te zitten maar Paes verwerkt 'm tot hoekschop.

9m geleden

22:16

55' - Bounida wacht te lang (1-0)

Een prima opening van Godts op Bounida. De Belg dribbelt naar binnen terwijl Dolberg positie kiest, maar voordat de pass komt kan Sandler er een been tussen krijgen en is de kans weer verkeken.

13m geleden

22:12

50' - Pijn bij Dolberg (1-0)

Dolberg wordt geraakt door Nejasmic na een duel. Pijn bij de Deense Ajax-spits, maar hij lijkt verder te kunnen.

15m geleden

22:10

49'- Schot Lebreton (1-0)

In de tegenstoot zoekt Lebreton met een laag schot de verre hoek, maar Paes ligt in de goede hoek en heeft 'm klemvast.

16m geleden

22:10

48' - Kans Baas (1-0)

De hoekschop die volgt belandt bij Baas, die net buiten het vijfmetergebied via een tegenstander naast schiet. De volgende corner levert een vangbal van Crettaz op.

17m geleden

22:09

47' - Kans Fitz-Jim (1-0)

Net als in de eerste helft zorgt Fitz-Jim voor het eerste gevaar. Weer brengt Crettaz redding, nu in de korte hoek.

19m geleden

22:06

46' - We zijn weer onderweg! (1-0)

Twee ongewijzigde elftallen zijn begonnen aan de tweede helft van Ajax - NEC!

35m geleden

21:51

RUST

Dan blaast Manschot het rustsignaal. NEC speelde bij vlagen uitstekend, kreeg meerdere kansen en zag een goal van Ouaissa afgekeurd worden, maar kijkt door de treffer van Godts halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. 

36m geleden

21:49

45+3' - Schot Nejasmic (1-0)

Knappe pass van Chery op de diepgaande Nejasmic. Die komt tot een hard schot, dat naast gaat.

38m geleden

21:48

45+1' - Schot Godts (1-0)

Godts probeert het nu met een krullend schot, maar Crettaz kan vrij makkelijk vangen. 

Ajax - NEC

Ajax
21:00
N.E.C.
Vandaag om 21:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

