Het Algemeen Dagblad hint zaterdagochtend opzichtig op een zomers vertrek van bij Ajax. Volgens Ajax-watcher Johan Inan is de 33-jarige spits absoluut niet blij met zijn reserverol en lonkt een transfer aan het einde van dit seizoen.

Weghorst is bij Ajax op een zijspoor beland. De routinier begon het seizoen, mede door blessureleed van concurrent Kasper Dolberg, nog wel als basisspeler, maar nadat Weghorst in december zelf een vervelende enkelblessure opliep, is hij zijn basisplaats kwijt.

Weghorst raakte op 6 december geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard en miste daarna in de Eredivisie de duels met Feyenoord, NEC, Telstar en Go Ahead Eagles. Hij was vervolgens tegen FC Volendam, Excelsior, AZ en Fortuna Sittard steeds kort invaller: in totaal gunde interim-trainer Fred Grim hem slechts 50 minuten, verdeeld over de vier duels. In de Champions League tegen Olympiakos Piraeus mocht Weghorst tien minuten invallen.

Volgens het Algemeen Dagblad zint zijn huidige situatie bij Ajax Weghorst allerminst. ‘Vulkaan Weghorst staat op uitbarsten’, zo kopt de krant zaterdagochtend groot. “De honger van de bloedfanatieke 33-jarige spits laat zich alleen niet stillen door oefenwedstrijden en korte invalbeurten in de eredivisie, zeker niet met een WK in aantocht.”

Volgens het Algemeen Dagblad heeft de ‘winnaarsmentaliteit’ van Weghorst ‘een keerzijde’ binnen de spelersgroep van Ajax. “Dat merkten ze in Manchester, Amsterdam en Zeist”, wordt er gedoeld op de periodes van de spits bij respectievelijk Manchester United, Ajax en het Nederlands elftal.

“Daar kon Weghorst als reserve het bloed onder de nagels van zijn trainers vandaan halen”, vervolgt Inan. “En veel redenen om aan te nemen dat hij Dolberg de komende maanden of volgend seizoen onder een nieuwe trainer uit de basis zal spelen, zijn er niet. Ajax haalde de Deen in de zomer immers voor 10 miljoen euro terug. Het sierlijke aanspeelpunt maakt een goede indruk en ligt bovendien nog drie jaar vast in Amsterdam.

Weghorst loopt na dit seizoen uit zijn contract bij Ajax. Het is volgens het Algemeen Dagblad hoogst onzeker of de lange aanvaller openstaat voor een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA, mocht technisch directeur Jordi Cruijff met hem om de tafel gaan zitten: “Als Cruijff het contract van Weghorst al wil verlengen, is het de vraag of de speler erom staat te springen.”

“Als Weghorst bij een Engelse topclub al vond dat hij meer moest spelen, hoe zit dat dan bij Ajax?”, vraagt Inan zich af. “Ondertussen zwellen de geruchten over een (transfervrije) overstap naar FC Twente weer aan. Die club liet hij ondanks beloftes twee jaar geleden links liggen voor Ajax. In Enschede is Erik ten Hag, de trainer die de Tukker verrassend naar Manchester haalde, bovendien de technische baas geworden.”