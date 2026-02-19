Hélène Hendriks is overduidelijk niet onder de indruk van het interview dat AZ-trainer Lee-Roy Echteld donderdagavond gaf voorafgaand aan de Conference League-wedstrijd tegen het Armeense FC Noah. Youri Mulder neemt het juist op voor Echteld.

Volg FC Noah - AZ hier in ons liveblog!

AZ speelt donderdagavond in Armenië het heenduel met FC Noah in de tussenronde van de Conference League. Echteld sprak voorafgaand aan de aftrap langs het veld voor de camera van Ziggo Sport met Noa Vahle.

“Wat heb je je jongens meegegeven? Waar ligt de focus voor deze wedstrijd op?”, vroeg Vahle aan Echteld. De AZ-trainer reageerde met: “We hebben heel duidelijk met elkaar gesproken. We willen eigenlijk goed starten; dat we de hele wedstrijd goed spelen. Dat zou mooi zijn, als we die stap kunnen maken. En als het in een goed resultaat eindigt.”

“Hoe breng je dat als trainer dan over?”, luidde de vervolgvraag van Vahle. Echteld antwoordde ditmaal met: “Dingen afspreken met elkaar. Hoe willen we op het veld staan? Dat ook trainen en dat ook laten voelen in het trainen. Het laten voelen in gesprekken individueel, maar ook in groep en in de linies. En op die manier probeer je steeds dichterbij te komen in wat je van ze wil.”

Het interview van Echteld wordt vervolgens in de studio van Ziggo Sport overduidelijk bespot door Hendriks. “Youri, wat is jouw indruk van dit interview?”, vraagt ze in eerste instantie, terwijl ze theatraal met de handen in de zij staat, tegen Mulder.

Mulder vindt het best een prima interview van Echteld: “Nou, het is duidelijk en…”

Hendriks laat Mulder zijn verhaal niet afmaken en onderbreekt de analist: “Maar wat zegt hij nou eigenlijk?”

“Geen moeilijke dingen. Hij is duidelijk wie de eerste spits is (Troy Parrott, red.). Dat bevalt me wel”, antwoordt Mulder. “Ja?”, zegt Hendriks verbaasd. “Maar hij zegt ook op de vraag ‘wat wil je vandaag?’: goed starten.”

“Nou, dat is toch belangrijk? Dat je goed start”, reageert Mulder weer. “Ja, hoe wil die dat dan?”, vraagt Hendriks.

Mulder: “Wat is goed starten? Dat je alert bent, dat je verdedigend goed staat, dat je gaat aanvallen. Dat is goed starten. Dat je in ieder geval er met je hoofd bij bent. Je hebt nog weleens ploegen die binnen één minuut een goal tegen krijgen. Het is heel belangrijk om goed te starten, om goed aan een wedstrijd te beginnen. Als je dat niet doet, is het zó lastig om er weer goed in te komen.”

“Jij vindt het zeker een cliché?”, vraagt Mulder vervolgens aan Hendriks. De presentatrice reageert: “Nou, ik probeer het een beetje te ontrafelen. Hij zegt bijvoorbeeld: we moeten dingen afspreken met elkaar, een stukje vertrouwen, goed starten… Dan denk ik: wat wil je nou eigenlijk in deze wedstrijd? Daar ben ik nu niet achter.”

“Nou, volgens mij geeft hij heel netjes en goed antwoord op de vragen die gesteld worden”, neemt Mulder het op voor Echteld. “Dus jij vindt dat prima?”, wil Hendriks weten. Mulder: “Ja.”