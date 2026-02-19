Live voetbal 11

Teruglezen: zo ging AZ onderuit op bezoek bij FC Noah

AZ Conference League
Foto: © Imago/Realtimes
4 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 februari 2026, 19:58   Bijgewerkt: 20:46

AZ speelt vanavond de heenwedstrijd in de tussenronde van de Conference League tegen FC Noah. De Alkmaarders zijn als enige Nederlandse vertegenwoordiger in Europa door de competitiefase heen gekomen en hopen in Armenië een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Alkmaar. Gaat dat lukken? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Noah - AZ.

LIVE Conference League: FC Noah - AZ

28m geleden

20:44

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond.

29m geleden

20:44

Einde wedstrijd (1-0)

Daarna is het ook direct klaar. AZ gaat met 1-0 onderuit in Armenië en zal volgende week dus alles op alles moeten zetten om uitschakeling te voorkomen. De return staat op donderdag 26 februari om 21.00 uur op het programma. 

30m geleden

20:42

90+7' Smit met een enorme kans (1-0)

Met het laatste balcontact krijgt Smit nog een grote kans. De middenvelder kan van dichtbij verlengen met zijn hoofd, maar Ploshchadnyi let goed op en kan redden.

32m geleden

20:40

90+6' Zoet voorkomt erger (1-0)

Aias kan er ineens vandoor, maar Zoet komt goed uit zijn doel en brengt redding.

34m geleden

20:38

90+4' Aias van heel ver (1-0)

Aias ziet een kans om van heel ver uit te halen, maar schiet naast.

37m geleden

20:35

🔄 90' Noah wisselt nog twee keer (1-0)

Ferreira en Saintini verlaten het veld. Zij worden vervangen door Silva en de in Nederland geboren Omar.

38m geleden

20:34

90' Er komen vijf minuten bij (1-0)

38m geleden

20:34

90' De VAR grijpt niet in (1-0)

De VAR grijpt niet in, dus zal AZ verder moeten zoeken naar een gelijkmaker.

39m geleden

20:33

89' Parrott op de paal (1-0)

Een goed balletje van Meerdink komt bij Parrott terecht. De spits schiet heel hoog, maar de bal landt tegen de paal. Meerdink glijdt de bal vervolgens naast. Parrott werd wel omver gelopen, dus gaat de VAR misschien nog wel even kijken.

40m geleden

20:32

88' Koopmeiners krult een hoekschop in een keer richting doel (1-0)

De hoekschop van Koopmeiners draait in een keer richting het doel, maar Ploshchadnyi kan wegboksen.

43m geleden

20:29

85' Goes met een afzwaaier (1-0)

Goes met een wanhoopspoging van afstand, maar het is een afzwaaier.

45m geleden

20:27

83' AZ meldt zich nadrukkelijk op de helft van Noah (1-0)

AZ staat met alle veldspelers op de helft van Noah, maar kansen levert dat nog niet echt op.

1u geleden

20:21

🔄 77' Wissel bij AZ (1-0)

Sadiq komt in het veld voor Daal.

1u geleden

20:17

73' Een rollertje van Boogaard (1-0)

Een afstandsschot van Daal landt voor de voeten van Boogaard, die geen kracht achter zijn schot krijgt.

1u geleden

20:16

🔄 72' Wissel bij Noah (1-0)

Jakolis komt in de ploeg voor Sangaré.

BartVanderVeen24
784 Reacties
1.241 Dagen lid
3.775 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik vind het echt beschamend voor het Nederlandse voetbal. We zijn weer terug bij af. De Nederlandse clubs kunnen echt veel van Bodo Glint leren

BartVanderVeen24
784 Reacties
1.241 Dagen lid
3.775 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wat slecht dit

BartVanderVeen24
784 Reacties
1.241 Dagen lid
3.775 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En Kees Smit is geen groot talent. Hij werd gewoon erg opgehemeld

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.754 Reacties
1.242 Dagen lid
19.457 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Helaas dit, maar zo ga je niet ver komen.

Noah - AZ

Noah
1 - 0
AZ
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa Conference League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Strasbourg
6
6
16
2
Raków
6
7
14
3
AEK Athens
6
7
13
4
Sparta
6
7
13
5
Rayo
6
6
13
6
Shakhtar D
6
5
13
7
Mainz 05
6
4
13
8
AEK Larnaca
6
6
12
9
Lausanne
6
3
11
10
Crystal Palace
6
5
10
11
Lech
6
4
10
12
Samsun
6
4
10
13
Celje
6
1
10
14
AZ
6
0
10
15
Fiorentina
6
3
9
16
Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia
6
1
9
18
Omonia
6
1
8
19
Noah
6
-1
8
20
Drita
6
-4
8
21
KuPS
6
1
7
22
Shkendija
6
-1
7
23
Zrinjski
6
-2
7
24
Olomouc
6
-2
7
25
CS U Craiova
6
-2
7
26
Red Imps
6
-8
7
27
Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia
6
0
6
29
Slovan
6
-4
6
30
Breidablik
6
-5
5
31
Shamrock
6
-6
4
32
Häcken
6
-3
3
33
Hamrun
6
-7
3
34
Shelbourne
6
-7
2
35
Aberdeen
6
-11
2
36
Rapid
6
-11
1

Complete Stand

