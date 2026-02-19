Teruglezen: zo ging AZ onderuit op bezoek bij FC Noah

AZ speelt vanavond de heenwedstrijd in de tussenronde van de Conference League tegen FC Noah. De Alkmaarders zijn als enige Nederlandse vertegenwoordiger in Europa door de competitiefase heen gekomen en hopen in Armenië een goede uitgangspositie te verkrijgen voor de return, volgende week in Alkmaar. Gaat dat lukken? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij FC Noah - AZ.

Bedankt! Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond. Einde wedstrijd (1-0) Daarna is het ook direct klaar. AZ gaat met 1-0 onderuit in Armenië en zal volgende week dus alles op alles moeten zetten om uitschakeling te voorkomen. De return staat op donderdag 26 februari om 21.00 uur op het programma. 90+7' Smit met een enorme kans (1-0) Met het laatste balcontact krijgt Smit nog een grote kans. De middenvelder kan van dichtbij verlengen met zijn hoofd, maar Ploshchadnyi let goed op en kan redden. 90+6' Zoet voorkomt erger (1-0) Aias kan er ineens vandoor, maar Zoet komt goed uit zijn doel en brengt redding. 90+4' Aias van heel ver (1-0) Aias ziet een kans om van heel ver uit te halen, maar schiet naast. 🔄 90' Noah wisselt nog twee keer (1-0) Ferreira en Saintini verlaten het veld. Zij worden vervangen door Silva en de in Nederland geboren Omar. 90' Er komen vijf minuten bij (1-0) 90' De VAR grijpt niet in (1-0) De VAR grijpt niet in, dus zal AZ verder moeten zoeken naar een gelijkmaker. 89' Parrott op de paal (1-0) Een goed balletje van Meerdink komt bij Parrott terecht. De spits schiet heel hoog, maar de bal landt tegen de paal. Meerdink glijdt de bal vervolgens naast. Parrott werd wel omver gelopen, dus gaat de VAR misschien nog wel even kijken. 88' Koopmeiners krult een hoekschop in een keer richting doel (1-0) De hoekschop van Koopmeiners draait in een keer richting het doel, maar Ploshchadnyi kan wegboksen. 85' Goes met een afzwaaier (1-0) Goes met een wanhoopspoging van afstand, maar het is een afzwaaier. 83' AZ meldt zich nadrukkelijk op de helft van Noah (1-0) AZ staat met alle veldspelers op de helft van Noah, maar kansen levert dat nog niet echt op. 🔄 77' Wissel bij AZ (1-0) Sadiq komt in het veld voor Daal. 73' Een rollertje van Boogaard (1-0) Een afstandsschot van Daal landt voor de voeten van Boogaard, die geen kracht achter zijn schot krijgt. 🔄 72' Wissel bij Noah (1-0) Jakolis komt in de ploeg voor Sangaré.