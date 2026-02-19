Wouter Goes gaat door het lint meteen na eindsignaal, Troy Parrott grijpt in

AZ blameerde zich donderdagavond tegen FC Noah in het heenduel in de tussenronde van de Conference League: 1-0. Meteen na het laatste fluitsignaal moest een ziedende door ploeggenoot weggehaald worden bij scheidsrechter Orel Grinfeeld.

AZ speelde donderdagavond een draak van een wedstrijd in Armenië en liep uiteindelijk tegen een 1-0 nederlaag aan. Een doelpunt van Hovhannes Hambardzumyan kort na rust maakte het verschil tussen beide teams.

De formatie uit Alkmaar maakte eigenlijk geen aanspraak op een resultaat, maar was in de zevende minuut van de blessuretijd toch nog dicht bij een gelijkmaker. Een voorzet vanaf links werd met het hoofd verlengd door Kees Smit, maar de inzet van de middenvelder werd over de achterlijn getikt door doelman Aleksey Ploshchadnyi.

AZ dacht vervolgens nog een hoekschop te mogen nemen, maar daar stak Grinfeeld een stokje voor. De arbiter uit Israël floot meteen voor het einde van de wedstrijd en wees gedecideerd naar zijn horloge, toen een aantal spelers van AZ verhaal kwam halen.

Aanvoerder Peer Koopmeiners ging hevig in discussie, terwijl ook Goes ontzettend boos verhaal kwam halen. Parrott was niet gediend van de actie van Goes: hij trok de jonge verdediger weg bij Grinfeeld en duwde hem krachtig weg.

Goes leek zich vervolgens richting de kleedkamer te bewegen, maar zag zijn kans schoon om opnieuw verhaal te gaan halen bij Grinfeeld toen enkele seconden later Parrott verdwenen was. Ditmaal werd Goes door Koopmeiners op afstand gehouden.

Goes had op dat moment overigens al geel op zak, vanwege een overtreding in de 68ste minuut. Het betekende zijn vijfde gele kaart in twaalf Conference League-wedstrijden dit seizoen, waardoor hij voor de return van volgende week geschorst is.