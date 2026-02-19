LEGO-set Johan Cruijff ArenA serieuze mogelijkheid

De kans is aanwezig dat de Johan Cruijff ArenA binnenkort als LEGO-set wordt uitgebracht. Sander van Kreijl en Arne Dielis dienden een ontwerp voor het stadion van Ajax in bij LEGO Ideas. Inmiddels heeft het bouwwerk de benodigde tienduizend stemmen ontvangen, waardoor de Deense steentjesfabrikant gaat kijken of de set er echt gaat komen.

Vorige week kwam naar buiten dat er een ontwerp voor de Johan Cruijff ArenA was ingediend bij LEGO Ideas. Op deze website kunnen mensen op ontwerpen stemmen. Als een ontwerp tienduizend keer gesteund is, gaat LEGO bekijken of het daadwerkelijk tot set zal worden gemaakt. Donderdag bereikte het Johan Cruijff ArenA-ontwerp het benodigde aantal stemmen.

Artikel gaat verder onder video

Ontwerpers Van Kreijl en Dielis, die in het verleden deelnamen aan de tv-serie LEGO Masters, zijn zelf helemaal geen voetbalfans zijn. Aan Ajax Life laten ze weten hoe het ontwerp toch tot stand is gekomen. “Via Make-A-Wish kwam de vraag om een jonge Ajax-fan mee te nemen in het ontwerpproces van een LEGO-set”, laten de ontwerpers weten. “viel de keus al snel op de Johan Cruijff Arena. Dat bleek een mooie uitdaging, waar we dolenthousiast mee van start gingen.” Doordat er al sets bestaan van Old Trafford, Camp Nou en Estadio Bernabéu wisten ze dat het mogelijk was om een set te ontwerpen van de Johan Cruijff ArenA.

Na een week was de set dus al tienduizend keer gesteund. “We hadden nooit verwacht dat het zó snel zou gaan”, laat het duo weten. “We stelden ons erop in dat we veel promotie zouden moeten maken om binnen 26 maanden in de buurt van de tienduizend supporters te komen. Deze aandacht hadden we nooit verwacht. Het verbaast en overweldigt ons.”

Of de set er ook daadwerkelijk gaat komen, is niet vanzelfsprekend. “Allereerst wordt het ontwerp tegen het licht gehouden wat betreft de spelregels van Lego zelf. Spreekt het onderwerp aan? Heeft het marktpotentie? Kan overeenstemming worden verkregen over merkrechten?”, sommen de bouwers op. Ieder jaar behalen honderden sets het doel van tienduizend supporters, maar in 2025 werden er slechts veertien daadwerkelijk uitgebracht. “Daarmee is de kans natuurlijk niet zo groot. Toch denken we door de vele positieve reacties zeker een kans maken.”