Live voetbal

Kasper Dolberg verliet Ajax in 2019 tegen zijn zin in

Kasper Dolberg
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
19 februari 2026, 23:20

Kasper Dolberg keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, nadat hij in 2019 was vertrokken bij de Amsterdamse club. In gesprek met Ajax Life spreekt de Deense spits over zijn eerste en tweede periode in de Johan Cruijff ArenA.

Dolberg werd in 2015 door Ajax weggeplukt uit de jeugdopleiding van Silkeborg. Hij stond vier seizoenen onder contract bij de Amsterdammers, maar werd in de zomer van 2019 min of meer gedwongen om te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

OGC Nice legde een bod van 20,5 miljoen euro neer bij Ajax, dat Dolberg maar al te graag van de hand deed. “Om eerlijk te zijn: ik kreeg te horen dat ik naar een andere club moest uitkijken. Dat verraste me, omdat het daarvóór nooit besproken was. Ik wilde niet weg, maar toen de club dát aangaf, gingen we op zoek”, vertelt hij.

Dolberg verkaste uiteindelijk naar OGC Nice. Daarna speelde hij nog voor Sevilla, Hoffenheim en Anderlecht. Voor de Belgische club speelde hij twee seizoenen. De aanvaller erkent dat het niveau in de Belgische competitie lager lag dan in de andere competities waarin hij daarvoor speelde. Maar: “Ik speelde voor één van de beste clubs, wist dat ik veel aan de bal zou komen en dat we veel wedstrijden zouden winnen. Bij een topclub is de kans groot dat je als spits doelpunten gaat maken. Dat gaf allemaal vertrouwen en dat had ik lang niet gevoeld.”

Afgelopen zomer keerde hij terug bij Ajax. De Amsterdammers wilden Dolberg in eerste instantie huren. “Maar Anderlecht wilde niet verhuren”, vervolgt de spits. “Ik wist dat ik de eerste optie zou zijn als Brobbey verkocht zou worden, maar was er pas écht zeker van toen ik mijn handtekening had gezet.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court

Kluivert heeft ‘nauw contact’ met Cruijff, maar geen sprake van trainersrol

  • wo 18 februari, 22:17
  • 18 feb. 22:17
  • 6
Xavi Hernandez

Clubwatcher verwacht poging van Ajax voor Xavi of Roberto Martínez

  • di 17 februari, 18:09
  • 17 feb. 18:09
  • 7
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 16
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.244 Reacties
983 Dagen lid
16.433 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk laat. Kasper Dolberg nu zien dat hij een ajax speler is en niet voor niets is terug gehaald

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.244 Reacties
983 Dagen lid
16.433 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hopelijk laat. Kasper Dolberg nu zien dat hij een ajax speler is en niet voor niets is terug gehaald

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kasper Dolberg

Kasper Dolberg
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 28 jaar (6 okt. 1997)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
13
3
2025/2026
Anderlecht
3
1
2024/2025
Anderlecht
31
18
2023/2024
Anderlecht
39
15

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel