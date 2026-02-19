Kasper Dolberg verliet Ajax in 2019 tegen zijn zin in

keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, nadat hij in 2019 was vertrokken bij de Amsterdamse club. In gesprek met Ajax Life spreekt de Deense spits over zijn eerste en tweede periode in de Johan Cruijff ArenA.

Dolberg werd in 2015 door Ajax weggeplukt uit de jeugdopleiding van Silkeborg. Hij stond vier seizoenen onder contract bij de Amsterdammers, maar werd in de zomer van 2019 min of meer gedwongen om te vertrekken.

OGC Nice legde een bod van 20,5 miljoen euro neer bij Ajax, dat Dolberg maar al te graag van de hand deed. “Om eerlijk te zijn: ik kreeg te horen dat ik naar een andere club moest uitkijken. Dat verraste me, omdat het daarvóór nooit besproken was. Ik wilde niet weg, maar toen de club dát aangaf, gingen we op zoek”, vertelt hij.

Dolberg verkaste uiteindelijk naar OGC Nice. Daarna speelde hij nog voor Sevilla, Hoffenheim en Anderlecht. Voor de Belgische club speelde hij twee seizoenen. De aanvaller erkent dat het niveau in de Belgische competitie lager lag dan in de andere competities waarin hij daarvoor speelde. Maar: “Ik speelde voor één van de beste clubs, wist dat ik veel aan de bal zou komen en dat we veel wedstrijden zouden winnen. Bij een topclub is de kans groot dat je als spits doelpunten gaat maken. Dat gaf allemaal vertrouwen en dat had ik lang niet gevoeld.”

Afgelopen zomer keerde hij terug bij Ajax. De Amsterdammers wilden Dolberg in eerste instantie huren. “Maar Anderlecht wilde niet verhuren”, vervolgt de spits. “Ik wist dat ik de eerste optie zou zijn als Brobbey verkocht zou worden, maar was er pas écht zeker van toen ik mijn handtekening had gezet.”