Patrick Kluivert heeft nog geen gesprekken gevoerd met Ajax over een functie als nieuwe hoofdtrainer. Sinds zijn ontslag als bondscoach van Indonesië zit de Ajax-legende zonder club, zo maakt hij duidelijk tegenover AT5 bij de opening van zijn eigen Cruyff Court in Amsterdam-Noord. Ook Jordi Cruijff was daar woensdagmiddag aanwezig, maar de technisch directeur van Ajax sprak niet met de pers.

Sinds woensdag heeft Kluivert, die zelf een paar straten verderop opgroeide, een eigen Cruyff Court aan de Loenermark in Amsterdam-Noord. De voormalig spits van Ajax zit sinds zijn ontslag bij Indonesië in oktober nog altijd zonder club. Kluivert kreeg daarom de wel heel directe vraag van AT5 of hij openstaat voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA.

“Zo, dat is een directe vraag. Maar zeg nooit nooit. Ik ben op dit moment niet in gesprek met Ajax, maar heb altijd nauw contact met Jordi Cruijff”, aldus de voormalig matchwinner van de Champions League-finale van 1995.

Cruijff praat niet met pers

Jordi Cruijff was eveneens aanwezig bij de opening van het voetbalveldje, maar gaf geen interviews aan de aanwezige pers. Ook Kluivert sprak woensdag niet met Cruijff over Ajax. “Maar vandaag niet. Natuurlijk spreken we elkaar over Ajax. Hij heeft veel werk te doen. Ik probeer hem wel te adviseren, maar het is altijd zijn beslissing. Hij heeft voldoende kennis. Ik ben er voor hem als vriend”, zei hij tegen De Telegraaf.

Hoewel Cruijff niet met de pers sprak, richtte hij wel kort het woord tot het publiek. “Voetbal was zijn passie, maar de foundation was zijn hart. Hij wilde dit zien: kinderen die samen genieten, ongeacht waar ze vandaan komen”, citeert De Telegraaf hem.