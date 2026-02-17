Noa Vahle verwacht dat de samenwerking tussen directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Jordi Cruijff bij Ajax niet soepel zal verlopen, zo maakt ze duidelijk in HNM De Podcast. Beide bestuurders zijn compleet andere types en hebben daarnaast allebei een ego, waardoor de verslaggeefster problemen voorziet.

Cruijff begon deze maand als technisch directeur van Ajax en drukte direct zijn stempel op de club. Anderhalve week na zijn eerste werkdag zette de bestuurder Jong Ajax-trainer Willem Weijs op straat; hij werd opgevolgd door de Spanjaard Óscar García. Naar verluidt was Beuker, die het de afgelopen maanden voor het zeggen had bij Ajax, niet betrokken bij de beslissing van Cruijff om afscheid te nemen van Weijs.

Vahle geeft aan dat ze het mooi vindt dat Cruijff direct in durfde te grijpen. “Ik vind het mooi dat hij dat doet, want hij is heel rigoureus”, legt de verslaggeefster uit. Toch voorziet ze ook een probleem. “Bij Ajax heb je technisch directeur Jordi Cruijff en een directeur voetbal. Dat is Marijn Beuker.” Daar haakt Hélène Hendriks op in: “Die heeft dus niks te zeggen.” Vahle: “Anders was het wel een beetje meer in overleg gegaan.”

De situatie rondom Weijs is volgens Vahle een indicatie van hoe de samenwerking tussen Cruijff en Beuker kan gaan lopen. “Ik denk dat dat heel erg gaat schuren. Marijn Beuker, dat weten we allemaal, is iemand van de data. Jordi Cruijff is natuurlijk iemand van no-nonsense voetbalverstand. Daardoor wordt het takenpakket van Marijn Beuker steeds kleiner.” Hendriks wil niet mee in die voorspelling. “Misschien complementeert het elkaar wel”, stelt ze voor. “Maar het zijn wel twee mannen met ego’s, ik denk dat het toch lastig wordt”, blijft Vahle bij haar punt.