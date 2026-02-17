Live voetbal

Excelsior presenteert Hamdi Akujobi: 'Hij wil zich opnieuw bewijzen'

Hamdi Akujobi als speler van Almere City
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
17 februari 2026, 13:26   Bijgewerkt: 13:39

Hamdi Akujobi heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Excelsior. De 26-jarige verdediger is nog altijd herstellende van een kruisbandblessure, die hij opliep als speler van Almere City. Akujobi maakt zijn revalidatie af bij de Kralingers, die tevens een optie hebben bedongen om hem een jaar langer aan zich te binden.

Akujobi brak als speler van sc Heerenveen door in het betaald voetbal. In 2022 maakte hij een transfervrije overstap naar Almere City. Op 19 april vorig jaar, uitgerekend in het duel tussen Almere en Heerenveen, ging het helemaal mis voor Akujobi. De verdediger scheurde zijn kruisband en stond voor een lange revalidatie. Afgelopen zomer liep zijn contract in Flevoland af, waardoor hij zich individueel op zijn herstel moest richten.

Na negen maanden revalideren is Akujobi nu op het punt aangekomen dat hij weer met teamgenoten kan trainen. Die kans krijgt hij dus bij Excelsior. "Wij gaan de samenwerking aan om hem te helpen in de eindfase van zijn revalidatie richting volledige fitheid", legt technisch directeur Niels van Duinen uit op de clubsite. "Het contract loopt tot het einde van het seizoen met een optie om nog een jaar te verlengen", aldus de td. "We kennen hem goed van voor zijn blessure, toen hij geselecteerd was voor het Nigeriaanse elftal en op het punt stond een mooie transfer naar het buitenland te maken. Nu wil hij zich opnieuw bewijzen en gaan we samen die uitdaging aan", besluit Van Duinen.

"Ik ben het veld al op geweest en wil nu weer trainen met teamgenoten en een toegevoegde waarde zijn met mijn drive en energie", zegt Akujobi zelf. "Ik wil een hoger niveau halen dan voor mijn blessure en de speler zijn waarvoor mensen naar het stadion komen." Wanneer hij daadwerkelijk kan debuteren is nog niet duidelijk, Excelsior schrijft in ieder geval dat Akujobi 'de komende weken nog niet inzetbaar zal zijn'.

Hamdi Akujobi

Hamdi Akujobi
Leeftijd: 26 jaar (20 jan. 2000)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Almere
28
1
2023/2024
Almere
23
0
2022/2023
Almere
34
5
2021/2022
Heerenveen
5
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
10
Utrecht
23
5
30
11
Fortuna
23
-8
26
12
Excelsior
23
-14
26
13
PEC
23
-16
26
14
Volendam
23
-12
24

