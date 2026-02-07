Niels van Duinen is de beoogde opvolger van Max Huiberts als technisch directeur van AZ. Volgens journalist Hans Kraay junior maakt Van Duinen na dit seizoen de overstap van Excelsior naar AZ.

Van Duinen werd in 2022 aangesteld als technisch directeur van Excelsior. Daarvoor werkte hij negen jaar als spelersmakelaar bij Key Sports Management. In 2024 was Van Duinen verantwoordelijk voor de aanstelling van trainer Ruben den Uil. Onder zijn leiding promoveerde Excelsior naar de Eredivisie, waarin het dit seizoen goed presteert met een huidige tiende plaats.

Volgens Kraay is de overstap naar AZ zo goed als rond. Na afloop van de 0-2 overwinning van Excelsior op NAC zei hij: “Ik heb vernomen dat Niels van Duinen de opvolger wordt van Max Huiberts bij AZ. In de deadlineshow van ESPN wilde hij er nog niet zoveel over zeggen, maar dat zit in pen.” Over de prestaties van Excelsior was Kraay lyrisch. "Het is heel knap wat ze doen met de op een na kleinste begroting van de Eredivisie."

Huiberts kondigde eerder dit seizoen zijn vertrek bij AZ al aan. De ervaren bestuurder is aan het einde van deze jaargang ruim tien jaar actief geweest in Alkmaar. “Ik voel dat het tijd is om deze zomer na elf zeer mooie maar intensieve seizoenen het stokje over te dragen”, zei hij via de clubkanalen van AZ.

De Alkmaarders hadden daarmee de tijd om zorgvuldig te zoeken naar een opvolger en lijken nu uit te zijn gekomen bij Van Duinen. Mocht Van Duinen vertrekken, dan laat hij ook zijn broer Mike achter bij Excelsior, die als spits actief is bij de club.