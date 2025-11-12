Live voetbal

Max Huiberts na elf jaar weg als directeur voetbalzaken AZ

AZ-directeur Max Huiberts
Foto: © Imago
9 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
12 november 2025, 11:06   Bijgewerkt: 11:19

Max Huiberts is bezig aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken bij AZ, zo maakt de club woensdagochtend bekend. De 54-jarige bestuurder vindt het na elf jaar tijd om 'het stokje over te dragen' en heeft daarom besloten zijn functie per 1 juli 2026 neer te leggen.

"Ik voel dat het tijd is om deze zomer na elf zeer mooie maar intensieve seizoenen het stokje over te dragen. Deze rol vraagt volledige, 24/7, toewijding en ik merk dat na dit seizoen het moment is gekomen om ook van andere dingen te gaan genieten", wordt Huiberts geciteerd door de club. "Dat doe ik in alle rust en met grote trots op wat we met elkaar hebben neergezet. AZ is, dankzij de vele prettige en kundige professionals, een geweldige club met een sterk fundament en een veelbelovende toekomst", aldus de bestuurder.

Artikel gaat verder onder video

Huiberts werd eerder deze week nog door Valentijn Driessen geopperd als ideale kandidaat om Alex Kroes op te volgen. Het lijkt er, afgaande op de woorden van Huiberts zelf, echter niet op dat hij die - in Alkmaar gevoelig liggende - overstap zou willen maken. "Ik merk aan mijzelf dat na ruim tien jaar in deze veeleisende rol, er behoefte ontstaat om in de nabije toekomst meer tijd voor mijn familie te nemen en na dit seizoen wat afstand te nemen van de voetbalwereld. Ik hecht eraan te zeggen dat ik mijn gezin ontzettend dankbaar ben. Zoals ik vaker heb gezegd, heb je in dergelijke intensieve rollen in de voetbalwereld een stabiele en begripvolle thuissituatie nodig. Zij hebben mij al die jaren gesteund in een functie waarin je continu met voetbal bezig bent. Nu is het ook tijd om iets aan hen terug te geven", aldus Huiberts.

In de periode dat Huiberts leiding gaf wist AZ vrijwel ieder seizoen Europees voetbal af te dwingen. Bovendien staat de jeugdopleiding er in binnen- en buitenland uitstekend op, zeker nadat in 2023 de prestigieuze UEFA Youth League werd gewonnen. "Daarnaast komen er in de Champions League en bij nationale elftallen ontzettend veel oud-AZ-spelers in actie. Mede hierdoor is de financiële situatie van de club zeer gezond te noemen", schrijft AZ.

➡️ Meer AZ nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong in het shirt van Oranje met als inzet Kees Smit (AZ) en Pedri (Barcelona)

Frenkie de Jong gaat vergelijking Smit-Pedri uit de weg: 'Helpt die jongen zelf ook niet'

  • Gisteren, 12:49
  • Gisteren, 12:49
Bas Nijhuis en Valentijn Driessen

Driessen noemt afgekeurde Weghorst-goal een schande, Nijhuis begrijpt beslissing Makkelie

  • ma 10 november, 23:01
  • 10 nov. 23:01
Danny Makkelie

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

  • ma 10 november, 22:16
  • 10 nov. 22:16
10 9 reacties
Reageren
9 reacties
Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
146 Reacties
852 Dagen lid
1.385 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou Ajax... Sla je slag!

dilima1966
2.768 Reacties
884 Dagen lid
15.622 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Een mooie kans voor ajax om met max te gaan zitten voor een gesprekje gelijk werk er van maken en zo spoedig mogelijk afscheid nemen van kroes ook beuker afscheid van nemen

HenkDeTank
101 Reacties
6 Dagen lid
129 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lezen jullie het artikel wel? Hij zegt afstand te willen nemen van de voetbalwereld en meer tijd voor zijn gezin te willen hebben. Of gaat Ajax hem een parttime baan aanbieden ? 3 dagen in de week TD… denk het niet. Wel zonde dat hij niet door wil in de voetbalwereld, lijkt me echt een goede TD. Als hij het toch parttime wil doen dan zou hij ook wel eens een goede aanvulling zijn op Ten Kloese om het samen met Ruijl (als assisent) de functie te bekleden bij Feyenoord. Ik geloof best dat Ajax en / of Feyenoord een balletje zou opgooien.

21
199 Reacties
6 Dagen lid
282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@HenkDeTank Ajacieden zijn in paniek Henk.. ze lezen niet eens meer.

Marc Overtwix
148 Reacties
4 Dagen lid
197 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 kom op, het is net zo'n rustige ochtend 😱

21
199 Reacties
6 Dagen lid
282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Marc Overtwix Dat is zo, ik zal mijn toon minderen.

jerommeke1973
276 Reacties
1.142 Dagen lid
898 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@HenkDeTank typisch ajacieden die gelijk happen. Idd ze moeten is leren lezen....

Marc Overtwix
148 Reacties
4 Dagen lid
197 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jerommeke1973 kom op jerommeke, de dag is juist zo rustig vandaag 😱

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
648 Reacties
1.142 Dagen lid
4.969 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij een goed aanbod willen veel mensen toch nog wel ergens anders aan de slag. Ajax is kapitaalkrachtig en dit zou een verstandige investering zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Namstel
Erkende gebruiker! Meer info
146 Reacties
852 Dagen lid
1.385 Likes
Namstel
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou Ajax... Sla je slag!

dilima1966
2.768 Reacties
884 Dagen lid
15.622 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Een mooie kans voor ajax om met max te gaan zitten voor een gesprekje gelijk werk er van maken en zo spoedig mogelijk afscheid nemen van kroes ook beuker afscheid van nemen

HenkDeTank
101 Reacties
6 Dagen lid
129 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Lezen jullie het artikel wel? Hij zegt afstand te willen nemen van de voetbalwereld en meer tijd voor zijn gezin te willen hebben. Of gaat Ajax hem een parttime baan aanbieden ? 3 dagen in de week TD… denk het niet. Wel zonde dat hij niet door wil in de voetbalwereld, lijkt me echt een goede TD. Als hij het toch parttime wil doen dan zou hij ook wel eens een goede aanvulling zijn op Ten Kloese om het samen met Ruijl (als assisent) de functie te bekleden bij Feyenoord. Ik geloof best dat Ajax en / of Feyenoord een balletje zou opgooien.

21
199 Reacties
6 Dagen lid
282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@HenkDeTank Ajacieden zijn in paniek Henk.. ze lezen niet eens meer.

Marc Overtwix
148 Reacties
4 Dagen lid
197 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@21 kom op, het is net zo'n rustige ochtend 😱

21
199 Reacties
6 Dagen lid
282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Marc Overtwix Dat is zo, ik zal mijn toon minderen.

jerommeke1973
276 Reacties
1.142 Dagen lid
898 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@HenkDeTank typisch ajacieden die gelijk happen. Idd ze moeten is leren lezen....

Marc Overtwix
148 Reacties
4 Dagen lid
197 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@jerommeke1973 kom op jerommeke, de dag is juist zo rustig vandaag 😱

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
648 Reacties
1.142 Dagen lid
4.969 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bij een goed aanbod willen veel mensen toch nog wel ergens anders aan de slag. Ajax is kapitaalkrachtig en dit zou een verstandige investering zijn.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel