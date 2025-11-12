Max Huiberts is bezig aan zijn laatste maanden als directeur voetbalzaken bij AZ, zo maakt de club woensdagochtend bekend. De 54-jarige bestuurder vindt het na elf jaar tijd om 'het stokje over te dragen' en heeft daarom besloten zijn functie per 1 juli 2026 neer te leggen.

"Ik voel dat het tijd is om deze zomer na elf zeer mooie maar intensieve seizoenen het stokje over te dragen. Deze rol vraagt volledige, 24/7, toewijding en ik merk dat na dit seizoen het moment is gekomen om ook van andere dingen te gaan genieten", wordt Huiberts geciteerd door de club. "Dat doe ik in alle rust en met grote trots op wat we met elkaar hebben neergezet. AZ is, dankzij de vele prettige en kundige professionals, een geweldige club met een sterk fundament en een veelbelovende toekomst", aldus de bestuurder.

Huiberts werd eerder deze week nog door Valentijn Driessen geopperd als ideale kandidaat om Alex Kroes op te volgen. Het lijkt er, afgaande op de woorden van Huiberts zelf, echter niet op dat hij die - in Alkmaar gevoelig liggende - overstap zou willen maken. "Ik merk aan mijzelf dat na ruim tien jaar in deze veeleisende rol, er behoefte ontstaat om in de nabije toekomst meer tijd voor mijn familie te nemen en na dit seizoen wat afstand te nemen van de voetbalwereld. Ik hecht eraan te zeggen dat ik mijn gezin ontzettend dankbaar ben. Zoals ik vaker heb gezegd, heb je in dergelijke intensieve rollen in de voetbalwereld een stabiele en begripvolle thuissituatie nodig. Zij hebben mij al die jaren gesteund in een functie waarin je continu met voetbal bezig bent. Nu is het ook tijd om iets aan hen terug te geven", aldus Huiberts.

In de periode dat Huiberts leiding gaf wist AZ vrijwel ieder seizoen Europees voetbal af te dwingen. Bovendien staat de jeugdopleiding er in binnen- en buitenland uitstekend op, zeker nadat in 2023 de prestigieuze UEFA Youth League werd gewonnen. "Daarnaast komen er in de Champions League en bij nationale elftallen ontzettend veel oud-AZ-spelers in actie. Mede hierdoor is de financiële situatie van de club zeer gezond te noemen", schrijft AZ.