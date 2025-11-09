Live voetbal 5

Kees Smit voelt zich vernederd door frivool spel van Veerman en Schouten: 'Heel irritant'

9 november 2025, 20:00

Kees Smit baalt als een stekker na de kansloze thuisnederlaag die AZ zondag leed tegen PSV (1-5). De negentienjarige middenvelder constateert na afloop in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior dat de Alkmaarders als een speelbal fungeerden voor PSV.

AZ kwam er in eigen huis niet aan te pas en droop uiteindelijk met een dikke nederlaag af. PSV leidde binnen het halfuur met 0-3, waarna AZ via Sven Mijnans nog wel wat terugdeed voor rust. Een comeback zat er echter niet in: in de tweede helft liep PSV uit naar een 1-5 overwinning.

“Slecht. Heel slecht”, vertelt Smit na afloop over hoe hij de wedstrijd beleefd heeft. “Ik denk dat we heel slecht beginnen en dan sta je met 3-0 achter. Ja, dan wordt het heel moeilijk. We wilden met lef spelen, maar dit was misschien iets te veel. We gaven het te makkelijk weg.”

Smit had zondag op het veld nimmer het gevoel dat er een resultaat in zat voor AZ, nadat PSV zich binnen 28 minuten een 0-3 voorsprong verschafte. “Nee, nee. Ze waren vandaag vijf keer zo goed als wij.”

Smit geeft toe dat hij zijn dag niet had: weinig acties van de middenvelder lukten. “Dat kan mij wel irriteren, ja, als het niet lukt. Dat is een verbeterpuntje voor mij. Ik moet dan door blijven gaan en ervoor zorgen dat ik alsnog dingen laat zien.”

“Maar ik werd er een beetje moedeloos van”, vervolgt Smit. Eén moment in de tweede helft dreef de jonge AZ’er in het bijzonder tot wanhoop: na een uittrap van doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro combineerden PSV'ers Joey Veerman, Jerdy Schouten en Guus Til op het middenveld frivool met elkaar, zonder dat er een speler van AZ tussenkwam. Veerman en Til beroerde daarbij beiden één keer de bal met het hoofd, Schouten zelfs twee keer.

“Op een gegeven moment gingen ze voetvolley spelen met ons”, haalt Smit aan. “Schouten en Veerman: ze bleven maar overkoppen naar elkaar. Dat was heel irritant, ja.” Kraay junior vraagt Smit nog of hij ‘nooit de behoefte heeft om een klein tikkie uit te delen’. De middenvelder antwoordt: “Ik stond er iets te ver vandaan. De stand liet het niet echt toe, denk ik.”

12deman
714 Reacties
133 Dagen lid
591 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden kan gebeuren. PSV speelt ook met een senioren elftal en geen jeugdspelers. Dure salarissen voor oude spelers zonder restwaardes. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Jouw tijd komt snel en voor hun is het eigenlijk laatste halte.

Arena
1.393 Reacties
90 Dagen lid
3.157 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Psv is gewoon de meest dominante club in de Eredivisie momenteel. Goede spelers en oude rot Bosz. DE aansprekende club voor de landstitel.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

