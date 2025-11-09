Joey Veerman goudeerlijk over plannen: ‘Ik ga lekker een avondje gokken’

praat zondag na de uitzege van PSV bij AZ (1-5) met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior over de aankomende interlandperiode. De middenvelder is niet opgeroepen voor het Nederlands elftal en zal de komende dagen dus vullen met andere bezigheden.

Kraay junior vraagt Veerman na de uitwedstrijd van PSV tegen AZ wat hij tijdens de aankomende interlandonderbreking gaat doen, aangezien de middenvelder niet is opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman voor de WK-kwalificatieduels van Oranje met Polen (14 november) en Litouwen (17 november).

Artikel gaat verder onder video

“Ik ga lekker even voetballen met die kleine en een avondje met mijn vrienden op pad”, antwoordt Veerman. De controleur heeft het over zijn oudste zoon Frenkie. “Ik ga lekker een paar dagen voetballen met die kleine. Hij vindt dat geweldig. Hij is twee jaar en één maand oud.”

Kraay junior vraagt Veerman of diens zoon al een vergelijkbare trap met binnenkant voet heeft. De PSV’er reageert: “Hij heeft vooral nog een wreeftrap, maar ik ben tevreden over hoe zijn techniek zich ontwikkelt. Dat gaat helemaal goed.”

“Je gaat ook nog wat spannends doen”, vervolgt Kraay junior. Veerman vertelt eerlijk: “Nou, ik ga naar het casino. Ik weet niet of dat zo spannend is. Een avondje gezellig met mijn teamgenoten van Volendam. Die spelen allemaal in de KKD of de Tweede Divisie, en sommigen trouwens ook in de Eredivisie. Dat is leuk. Daar ga ik even een avondje lekker mee gokken. Dat mag ik zeker helemaal niet zeggen op tv?” Kraay junior stelt Veerman met een knipoog gerust dat ESPN ‘dit eruit zal knippen’.

Vervolgens wordt er weer geschakeld naar het veld in het AFAS Stadion, waar presentator Wouter Bouwman de nabeschouwing verzorgt samen met analisten Danny Koevermans en Marciano Vink. Bouwman moet lachen om de onthulling van Veerman dat hij het casino in zal duiken: “Wat een gozer is het toch ook! Hij denkt na anderhalve minuut over het casino: misschien moet ik dit niet vertellen.” Koevermans redt meteen de meubels voor Veerman meteen: “Het kan dat hij alleen wat gaat drinken daar!”