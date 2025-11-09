verspeelt zijn krediet bij de supporters van PSV. De doelman ging zondag tegen AZ - niet voor het eerst dit seizoen - in de fout, met een tegengoal tot gevolg. Meerdere fans roepen Peter Bosz op om een keeperswissel door te voeren: ze zien liever Nick Olij dan Kovár onder de lat.

Kovár kwam in de zomer op huurbasis over van Bayer Leverkusen, met optie tot koop. Het Eindhovens Dagblad noemde de kans al ‘zeer groot’ dat die optie wordt gelicht. Er zijn immers afspraken gemaakt tussen PSV en Bayer Leverkusen over de voorwaarden waaronder de optie verplicht wordt.

Het is de vraag of de fans daarop zitten te wachten. Kovár ging vorige week vrijdag al in de fout tegen Fortuna Sittard, door de bal in te leveren bij Justin Lonwijk en de bal uit zijn handen te laten glippen bij het daaropvolgende schot. Na de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos (1-1) kreeg Kovár ook kritiek van de fans. Een echte blunder maakte hij toen niet, maar zijn opbouwende spel werd bekritiseerd.

Hans van Breukelen steunt Kovár

"Hij is zeker geen slechte keeper", oordeelde PSV-icoon Hans van Breukelen deze week nog in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Een echte puntenpakker heb ik nog niet veel aan het werk gezien, in alle eerlijkheid. Dat moet misschien nog groeien. Hij maakt aan de bal nog net iets te veel foutjes, hoewel hij uitstekend kan voetballen en door de tactiek van Peter Bosz achterin belangrijk is in de passing."

Volgens Van Breukelen is er geen reden tot een keeperswissel. "Ook niet als er na een fout ineens toch mensen om Nick Olij gaan roepen. Dat zou wel heel opportunistisch zijn, want Kovar heeft al behoorlijk wat goede dingen laten zien. Keepers wissel je doorgaans niet snel, tenzij er echt iets geks aan de hand is. En regelmatig helpt het helemaal niet en beland je na zo’n ingrijpende verandering van de regen in de drup."

Op sociale media zijn veel supporters van PSV kritisch.