West Ham United hoopt zich te versterken met PSV-uitblinker , zo meldt transferjournalist Ekrem Konur op X. The Hammers krijgen echter forse concurrentie in de strijd om de 24-jarige middenvelder: Konur onthult dat er nog eens zeven clubs zijn die Saibari nauwlettend in de gaten houden.

Saibari verkeert al weken in topvorm bij PSV. De Marokkaans international wist bijvoorbeeld in de Eredivisietopper bij Feyenoord alle ogen op zich gericht te krijgen door in zijn eentje de gehele productie van de Eindhovenaren voor zijn rekening te nemen, waardoor PSV met 2-3 won in De Kuip. In alle competities staat Saibari dit seizoen al op tien doelpunten plus één assist in zestien optredens.

Konur meldt dat West Ham aan het 'pushen' is om Saibari in te lijven, wat hij daarmee ook mag bedoelen. Over het algemeen wordt aangenomen dat PSV in de aankomende winterse transferperiode onder geen beding mee zou willen werken aan een vertrek van Saibari, maar dat hem komende zomer mogelijk wél een transfer zou worden gegund. Het lijkt echter aannemelijk dat West Ham in januari al zaken wil doen: de club staat op dit moment op de achttiende plaats in de Premier League, een positie die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie naar de Championship zou betekenen.

Overigens is West Ham lang niet de enige club die Saibari op de korrel heeft. Vanuit de Premier League zouden ook Aston Villa, Fulham, Brighton & Hove Albion én Leeds United de middenvelder in de gaten houden. Daarnaast geniet Saibari volgens Konur ook interesse van AC Milan, Benfica en Olympique Marseille.