Konur: 'West Ham 'pusht' voor PSV-uitblinker Saibari, 7 andere clubs op het vinkentouw'

PSV-middenvelder Ismael Saibari met op de achtergrond het logo van West Ham United
8 november 2025, 21:21

West Ham United hoopt zich te versterken met PSV-uitblinker Ismael Saibari, zo meldt transferjournalist Ekrem Konur op X. The Hammers krijgen echter forse concurrentie in de strijd om de 24-jarige middenvelder: Konur onthult dat er nog eens zeven clubs zijn die Saibari nauwlettend in de gaten houden.

Saibari verkeert al weken in topvorm bij PSV. De Marokkaans international wist bijvoorbeeld in de Eredivisietopper bij Feyenoord alle ogen op zich gericht te krijgen door in zijn eentje de gehele productie van de Eindhovenaren voor zijn rekening te nemen, waardoor PSV met 2-3 won in De Kuip. In alle competities staat Saibari dit seizoen al op tien doelpunten plus één assist in zestien optredens.

Konur meldt dat West Ham aan het 'pushen' is om Saibari in te lijven, wat hij daarmee ook mag bedoelen. Over het algemeen wordt aangenomen dat PSV in de aankomende winterse transferperiode onder geen beding mee zou willen werken aan een vertrek van Saibari, maar dat hem komende zomer mogelijk wél een transfer zou worden gegund. Het lijkt echter aannemelijk dat West Ham in januari al zaken wil doen: de club staat op dit moment op de achttiende plaats in de Premier League, een positie die aan het eind van de rit rechtstreekse degradatie naar de Championship zou betekenen.

Overigens is West Ham lang niet de enige club die Saibari op de korrel heeft. Vanuit de Premier League zouden ook Aston Villa, Fulham, Brighton & Hove Albion én Leeds United de middenvelder in de gaten houden. Daarnaast geniet Saibari volgens Konur ook interesse van AC Milan, Benfica en Olympique Marseille.

Marc Overtwix
35 Reacties
0 Dagen lid
24 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De transferperiode is nog lang niet open, maar voor spelers van de huidige nummers 1 en 2 van de eredivisie is gewoon nu al interesse. Naar andere clubs wordt eigenlijk nog niet gekeken. Mooi visitekaartje voor Nederland!

descheids
623 Reacties
51 Dagen lid
935 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Minimaal 80mln en anders krijgen ze maar een shirtje. Ajax en PSV kunnen als top 2 altijd een premium prijs vragen. Contract tot 2029 dus Stewart kan los gaan. Mooi dat de pers aandacht schenkt dat Saibari feijenoord over de knie gelegd heeft. Dat is toch leuk voor die gast.

Hops
532 Reacties
1.139 Dagen lid
1.361 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Weer de zoveelste leugen van jou ze misschien 20 miljoen voor is een probleem jongen.

descheids
623 Reacties
51 Dagen lid
935 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hopsie, voor 20mln kunnen ze de hele feijenoord selectie ophalen. Nee voor Saibari minimaal 80mln en dan clubs tegen elkaar laten opbieden en dan voor 100mln verkopen. Premium bedragen.

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
11
8
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

