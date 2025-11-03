Ali Boussabon denkt dat een interessante optie is voor Europese topclubs. "Hij is slimmer gaan spelen en heeft daardoor meer energie over", stelt de analist tegenover Sportnieuws, die inschat dat de speler van PSV wel eens 50 miljoen op kan gaan leveren.

Eerder in het seizoen wilde het nog niet echt vlotten met Saibari, die met zijn eerste 33 schoten slechts één keer scoorde. De laatste weken is de PSV'er op stoom: zestien doelpogingen leverden zeven goals op. Boussabon is lovend over de creatieveling. "Saibari is de beste speler van de Eredivisie. Hij is simpelweg het totaalpakket: spelinzicht, techniek én rendement. Voor mij is het een no-brainer dat hij dé speler is om in de gaten te houden in de Nederlandse competitie."

Boussabon kan ook verklaren waarom Saibari de laatste weken beter uit de verf komt. "Hij is rustiger in zijn hoofd, maar ook geluk speelt een rol. Op dit moment zit alles mee." Ook maakte de Belgische Marokkaan aanpassingen in zijn spel. "In zijn beginjaren was hij écht een aanvaller op het middenveld. Hij maakte veel rushes met de bal, maar hij heeft ingezien dat het véél zwaarder is om met de bal de lopend." Zijn acties zijn nu korter, maar effectiever. "Hij is slimmer gaan spelen en heeft daardoor meer energie over, wanneer hij de actie moet maken", weet Boussabon.

Stap naar een topclub

De analist vindt dat Saibari een stap kan maken naar een topcompetitie naar keuze. "Hij heeft de gewenste power en techniek én is een slimme speler. Hij is geen blind paard dat zomaar rent, maar iemand die precies weet wat hij doet. Dat maakt hem enorm interessant voor topclubs", stelt Boussabon, die ook denkt dat het uitgaande transferrecord van PSV (42 miljoen, Cody Gakpo naar Liverpool), kan worden verbroken.

"Dat ligt wel aan de prestaties van Saibari in de Champions League én bij de eindtoernooien (Afrika Cup en WK 2026) met Marokko", zegt Boussaboun behoudend. "Als hij minimaal twintig goals in de Eredivisie maakt, bepalend is voor PSV in Europa én met Marokko de Afrika Cup wint, dan kan hij wel eens voor vijftig miljoen euro weggaan." Saibari heeft nog een contract tot medio 2029 bij PSV en dus hebben de Eindhovenaren een goede onderhandelingspositie.