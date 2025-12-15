Live voetbal 5

Ajax verwijdert tweet over contractverlenging Bouwman vanwege timing

Bouwman/Ajax
Foto: © Imago/Ajax
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
15 december 2025, 20:27   Bijgewerkt: 20:36

Aaron Bouwman heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2030, zo meldt de club maandagavond. Opvallend genoeg werd een eerste tweet over het nieuws enkele minuten na plaatsing alweer verwijderd. De tweede tweet, die dezelfde informatie bevatte, werd exact om 20.30 uur gepost. Waarschijnlijk vond Ajax dat een geschikter tijdstip, vanwege de verlenging tot 2030.

De achttienjarige verdediger is onlangs achttien geworden en mag nu voor vijf jaar worden vastgelegd. Zijn vorige contract liep medio 2027 af. Bouwman mocht zich in de voorbereiding op het huidige seizoen ineens laten zien bij Ajax. Doordat Josip Sutalo een blessure had opgelopen en Ko Itakura nog niet was aangetrokken, kreeg de toen zeventienjarige mandekker veel speeltijd in de oefenwedstrijden, waarin hij een goede indruk maakte. Begin september werd Bouwman samen met Rayane Bounida en Sean Steur definitief overgeheveld naar het eerste elftal

Bouwman speelde negentig minuten in de seizoensopener tegen Telstar, maar raakte daarna geblesseerd. In de afgelopen drie officiële competitiewedstrijden speelde Bouwman wel negentig minuten; tegen FC Groningen (2-0 zege) scoorde hij zelfs. Verder stond de jongeling de volledige wedstrijd op het veld tegen FK Qarabag (2-4 zege) in de Champions League.

Directeur voetbal Marijn Beuker is verheugd door het contractnieuws. “Aaron is een speler die verdedigende betrouwbaarheid met voetballend vermogen combineert en heeft in korte tijd laten zien dat hij de stap naar Ajax 1 aankan. Hij is een moderne verdediger die past bij de manier waarop wij binnen de club willen spelen en ontwikkelen", zegt Beuker. "De afgelopen wedstrijden heeft hij laten zien dat hij een speler is met een enorm potentieel. Deze contractverlenging is een logisch gevolg van zijn ontwikkeling en hij verdient hiermee het vertrouwen dat wij in zijn toekomst bij Ajax zien.”

Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

Ajax-speler Sean Steur

Hoe Sean Steur zich in één klap ontpopt tot de motor van Ajax

Wat mij betreft moet Ajax hem meteen voor vijf jaar laten tekenen.

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
4
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0

