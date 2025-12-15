Henk Spaan denkt dat Fred Grim de ideale nummer zes voor Ajax heeft gevonden in Youri Regeer, zo schrijft hij in de rubriek Spaan geeft punten in Het Parool. De middenvelder was zondag zeer belangrijk voor de Amsterdammers tegen Feyenoord (2-0 zege).
Ajax is na het vertrek van Jordan Henderson naar Brentford afgelopen zomer op zoek naar een nieuwe controlerende middenvelder. De Amsterdammers huurden James McConnell van Liverpool, maar de jonge Engelsman wist nog geen indruk te maken. John Heitinga en interim-trainer Grim probeerden al de nodige spelers op ‘zes’, maar tot een duidelijke oplossing kwamen ze tot voor kort niet.
Komende winter zou Ajax dan ook graag de markt op willen om een nieuwe controleur te halen. Zo worden de Amsterdammers momenteel in verband gebracht met FC Groningen-aanvoerder Stije Resink en heeft Spaan in het verleden ook de komst van Dirk Proper van NEC en Souffian El Karouani van FC Utrecht aanbevolen. Nu is de schrijver echter van mening dat de ideale controleur al sinds afgelopen winter in de Johan Cruijff ArenA rondloopt: Regeer.
“In deze Fariolivariant van het Grimbal kon Regeer uitblinken, op tactisch en verdedigend gebied”, concludeert Spaan daags na De Klassieker, waarna hij de verschillende genoemde opties voor de controleurspositie opsomt. “Zijn zij beter dan Regeer? Nee toch? Tegen Qarabag bracht de nummer 6, toevallig of niet zijn rugnummer, bij zijn invalbeurt meteen stabiliteit en zondagmiddag was hij een stille kracht in de zinderende Arena.”
