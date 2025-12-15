Marco van Basten is na de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-0) opvallend positief over het optreden van Ajax. De doorgaans kritische analist stelt dat de Amsterdamse ploeg ‘weer naar voren voetbalt’ en afrekent met ‘schijterig gedoe achterin’. Dat zijn opvallende woorden, zeker gezien het spelbeeld van de wedstrijd tegen Feyenoord.

Ajax-trainer Fred Grim besloot namelijk om zijn ploeg zeer defensief te laten spelen. Daar had hij voldoende aanleiding toe, nadat Ajax onder zijn leiding onlangs in de eigen Johan Cruijff ArenA verloor van Excelsior. Er was meer defensieve zekerheid nodig, concludeerde de interim-trainer. Tegen Feyenoord implementeerde hij dat in defensief opzicht met een 5-4-1-systeem. Ajax zakte ver terug tot rond het eigen strafschopgebied en liet bewust het initiatief aan de tegenstander.

Dat recept pakte uitstekend uit. Ajax wist het aantal grote kansen van Feyenoord te beperken. Alleen spits Ayase Ueda kreeg een honderd procent scoringskans, maar hij faalde in de afronding. Daarentegen was Ajax met Oscar Gloukh, Mika Godts en Kasper Dolberg levensgevaarlijk in de omschakeling. Het gevolg was een 2-0 overwinning, die zelfs nog hoger had kunnen uitvallen als de Amsterdammers zorgvuldiger met de kansen waren omgesprongen.

Opvallend is daarom de analyse van Van Basten bij Ziggo Sport, waarin hij Ajax juist complimenteert voor het aanvallende spel. “Niet dat schijterige gedoe achterin, maar gewoon naar voren toe. Aanvallen!”, aldus de oud-spits. “Er wordt weer een beetje gevoetbald, en naar voren toe gedacht. Het kan allemaal nog beter, dat weten we. Maar er zit weer een beetje voetbal in, een beetje initiatief.” Dat laatste wringt, aangezien Ajax het initiatief vrijwel volledig bij Feyenoord liet.

Waar Van Basten wél de kern lijkt te raken, zijn zijn opmerkingen over het collectief. “Er werd in ieder geval weer gestreden, en het was een eenheid. In het begin van het seizoen vond ik het echt vervelend om naar te kijken. Je moest er af en toe naar kijken, maar ik moest daar echt moeite voor doen. Nu is het wel weer leuk.”