Live voetbal 2

Van Basten prijst Ajax: 'Er wordt naar voren gedacht, niet dat schijterige gedoe achterin'

Marco van Basten
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
15 december 2025, 19:34

Marco van Basten is na de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-0) opvallend positief over het optreden van Ajax. De doorgaans kritische analist stelt dat de Amsterdamse ploeg ‘weer naar voren voetbalt’ en afrekent met ‘schijterig gedoe achterin’. Dat zijn opvallende woorden, zeker gezien het spelbeeld van de wedstrijd tegen Feyenoord.

Ajax-trainer Fred Grim besloot namelijk om zijn ploeg zeer defensief te laten spelen. Daar had hij voldoende aanleiding toe, nadat Ajax onder zijn leiding onlangs in de eigen Johan Cruijff ArenA verloor van Excelsior. Er was meer defensieve zekerheid nodig, concludeerde de interim-trainer. Tegen Feyenoord implementeerde hij dat in defensief opzicht met een 5-4-1-systeem. Ajax zakte ver terug tot rond het eigen strafschopgebied en liet bewust het initiatief aan de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

Dat recept pakte uitstekend uit. Ajax wist het aantal grote kansen van Feyenoord te beperken. Alleen spits Ayase Ueda kreeg een honderd procent scoringskans, maar hij faalde in de afronding. Daarentegen was Ajax met Oscar Gloukh, Mika Godts en Kasper Dolberg levensgevaarlijk in de omschakeling. Het gevolg was een 2-0 overwinning, die zelfs nog hoger had kunnen uitvallen als de Amsterdammers zorgvuldiger met de kansen waren omgesprongen.

Opvallend is daarom de analyse van Van Basten bij Ziggo Sport, waarin hij Ajax juist complimenteert voor het aanvallende spel. “Niet dat schijterige gedoe achterin, maar gewoon naar voren toe. Aanvallen!”, aldus de oud-spits. “Er wordt weer een beetje gevoetbald, en naar voren toe gedacht. Het kan allemaal nog beter, dat weten we. Maar er zit weer een beetje voetbal in, een beetje initiatief.” Dat laatste wringt, aangezien Ajax het initiatief vrijwel volledig bij Feyenoord liet.

Waar Van Basten wél de kern lijkt te raken, zijn zijn opmerkingen over het collectief. “Er werd in ieder geval weer gestreden, en het was een eenheid. In het begin van het seizoen vond ik het echt vervelend om naar te kijken. Je moest er af en toe naar kijken, maar ik moest daar echt moeite voor doen. Nu is het wel weer leuk.”

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Spandoek bij FC Groningen over de F-Side van Ajax

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber tegen Avsaroglu: 'Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Feyenoord

Ajax
2 - 0
Feyenoord
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
14
6
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
16
30
43
2
Feyenoord
16
21
34
3
Ajax
16
10
29
4
NEC
16
14
28
5
Groningen
16
3
26

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel