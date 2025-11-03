Column: Saibari, kies in hemelsnaam de juiste volgende club uit

(24) is de laatste weken enorm op dreef. In zijn laatste acht wedstrijden voor PSV scoorde hij tien keer en gaf hij één assist. Daar zaten ook twee Champions League-doelpunten bij: Saibari lijkt steeds meer klaar voor een stap naar de Europese top. Máár... dan moet hij wel de juiste club kiezen.

De Belgische Marokkaan schroeft zijn productie ieder jaar een beetje op. In 2022/23 kwam hij in zeventien Eredivisie-optredens slechts tot twee assists (geen doelpunten), het seizoen erna werden dat vijf goals en vier assists in praktisch evenveel wedstrijden. Vorig seizoen stokte de teller op maar liefst elf doelpunten en elf assists, toen hij definitief onderdeel uit ging maken van het beste elftal van PSV. En dit seizoen ligt de focus meer op doelpunten maken. Na elf Eredivisieduels heeft Saibari al acht doelpunten en één assist op zijn naam. Als je die lijn doortrekt, staat de PSV'er aan het einde van de rit op ongeveer 24 goals en drie assists.

Doelpunten maken als spits

Artikel gaat verder onder video

Dat zijn aantallen van een goede Eredivisiespits, maar Saibari speelt toch echt als aanvallende middenvelder. Ter vergelijking: de meest scorende spitsen van vorig seizoen, Luuk de Jong en Troy Parrott, eindigden beiden op veertien doelpunten. En het aantal van 24 ligt niet heel ver af van de 29 doelpunten waarmee De Jong en Vangelis Pavlidis zich in 2023/24 samen tot topscorer van de Eredivisie kroonden.

© Imago

Nu is de vraag natuurlijk ook: houdt Saibari dit moyenne vol de komende maanden? Een aardige graadmeter hiervoor zijn de Expected Goals, het aantal doelpunten dat op basis van de kwaliteit van de kansen van een speler wordt verwacht. De creatieveling van PSV staat momenteel op 6,09 xG en 3,17 xA (Expected Assists) in de Eredivisie. De overprestatie is niet gigantisch en dus kan worden gesteld dat Saibari best op deze manier kan blijven presteren. En als hij dat doet, zullen veel Europese topclubs interesse hebben.

Zoals al vaker aangegeven door menig analist, heeft Saibari de intrinsieke kwaliteiten om het in een lastige competitie als de Premier League ver te schoppen. Hij heeft een actie in huis, is fysiek sterk, is creatief, heeft het loopvermogen en kan afmaken. Een perfecte cocktail van vaardigheden waarmee voetballers goud waard kunnen zijn. Maar toch is een direct 'ticket' naar de Europese top geen aanrader wat mij betreft.

Zeldzame geslaagde directe stap naar Europese top

Hoeveel spelers hebben de stap van de top van de Eredivisie naar de top van Europa de laatste jaren heel eenvoudig kunnen zetten? Cody Gakpo en Jurrën Timber zijn de enige namen die direct in mij opkomen. Alleen achter die Premier League-spelers moet ook een sterretje geplaatst worden. Timber miste zijn eerste seizoen bij Arsenal bijna compleet door een ernstige blessure. Vanaf 2024/25 werd hij, dan wel op een andere positie dan waar hij bij Ajax speelde, een belangrijke kracht. Coach Mikel Arteta lijkt bovendien met zijn technische staf (bijna) iedere verdediger wel op te leiden tot speler van wereldklasse. Gakpo had op zijn beurt best wat tijd nodig om echt door te breken bij Liverpool en mag ook niet klagen dat hij momenteel onder leiding van een Nederlandse trainer werkt. En toegegeven: Frenkie de Jong bleek direct vanuit Ajax klaar voor FC Barcelona, maar heeft Saibari evenveel talent als de goedlachse blonde middenvelder uit Gorinchem?

© Imago

De transfers van de Eredivisie naar de Europese top waar een meer negatieve connotatie aan wordt gegeven zijn hier een veelvoud van. Voor Antony werd door Manchester United bijna 100 miljoen neergelegd: de Braziliaan had er mogelijk beter aan gedaan direct de tussenstap naar zijn huidige club Real Betis te maken. Matthijs de Ligt kwam niet uit de verf bij Juventus en had jaren nodig om zijn Ajax-niveau weer aan te tikken. Hirving Lozano kende één redelijk seizoen bij Napoli, maar was al heel snel weer terug bij PSV. Hakim Ziyech was meer bankzitter dan basisspeler bij Chelsea, ondanks zijn puike prestaties in het Champions League-seizoen 2018/19. Santiago Giménez staat in Milaan bekend als de 'veelmissende' spits, om over Donny van de Beek maar niet te spreken.

Kies als Kudus

Het is duidelijk: de volgende stap van Saibari gaat cruciaal zijn. Persoonlijk ben ik een fan van de Kudus-route: de buitenspeler stapte van Ajax in 2023 over naar West Ham United, om deze zomer de transfer naar Tottenham Hotspur te maken. Voor Saibari mogen club B en club C dan misschien een niveautje hoger liggen, maar het principe blijft hetzelfde. Kies voor een club in een van de topcompetities van Europa, maar niet direct voor een topclub. Laat eerst bij 'club B' zien dat je een van de besten bent en zet vervolgens een nieuwe stap omhoog.

Ismael, mocht je aan de komende winter of zomer bij PSV vertrekken, kies dan in hemelsnaam voor de juiste volgende club. Dan kunnen we ook op het hoogste niveau in de wereld nog van je genieten.