heeft helemaal zijn draai gevonden de laatste weken bij PSV: in de laatste vier wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij één assist. Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zijn het niet helemaal eens over het feit of de middenvelder al klaar is voor een stap naar een Europese topclub.

De doelpuntenproductie van Saibari is de laatste weken pas echt op stoom gekomen. "Ik vind hem vanaf het begin van het seizoen best wel heel goed spelen", stelt El Ahmadi in Dit Was Het Weekend op ESPN. "Eerder ontbrak het aan goals, maar nu gaat hij dat ook doen." De eerste goal die Saibari vrijdag tegen Fortuna Sittard (5-2) maakte was een kopdoelpunt. "Ik wist niet dat hij zo goed kon koppen", reageert El Ahmadi verbaasd. "Saibari is echt een genot om naar te kijken."

Artikel gaat verder onder video

De analist voorziet een grote toekomst voor de Marokkaanse Belg. "In de Champions League-wedstrijden laat hij zien dat hij misschien wel een grote stap kan maken, misschien wel naar de top van Europa." Dat vindt Kenneth Perez een pittige uitspraak. "Oei. Top van Europa. Hoe vaak hebben we dat gezegd over spelers in Nederland?" El Ahmadi legt zijn tafelgenoot dan uit waarom hij zoveel potentie in Saibari ziet. "Hij is fysiek sterk, technisch goed. Hij kan meters maken, hij kan afwerken. Ik denk dat hij alles bezit om in de top te kunnen voetballen."

Perez vindt Saibari een goede speler, die nu ook in bloedvorm is. Maar dat is lang niet altijd het geval (geweest). "We hebben ook wedstrijden gezien waarbij we dachten: wat is hij nou aan het doen? Nu, op dit moment, is die uitspraak (van El Ahmadi, red.) niet gek, maar jullie kijken ook Europees topvoetbal en daar moet je echt goed zijn om een rol van betekenis te kunnen spelen. De stap van de Eredivisie naar de top van Europa is een hele grote stap en ik denk dat niemand die kan zetten", luidt de pessimistische gedachte van de Deense analist.