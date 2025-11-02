Live voetbal 4

Kenneth Perez maakt gehakt van Oscar Gloukh: ‘Abominabel hoe hij voetbalde’

Kenneth Perez en Oscar Gloukh
Foto: © Imago/realtimes
2 november 2025, 21:40

Kenneth Perez vindt dat Ajax-middenvelder Oscar Gloukh in de spiegel moet kijken. Volgens de analist speelde de Israëliër zaterdagavond tegen SC Heerenveen (1-1) abominabel slecht, terwijl hij zich profileert als de sterspeler van Ajax.

"Als jij de grote man van Ajax wil zijn, dan mag je iets meer laten zien dan dit. Het gaat allemaal in een tempo waar je de hik van krijgt", begint Perez zondagavond in het programma Dit was het Weekend van ESPN. "Dit is nou de nummer tien van Ajax? Nou, het gaat allemaal twee tempo's te langzaam!"

De analist vervolgt, terwijl hij met tafelgast Karim el Ahmadi een aantal beelden laat zien van het spel van Gloukh tegen SC Heerenveen: "Het was echt abominabel hoe hij voetbalde. Hij had veel balverlies. 25 keer! Het was soms ook dodelijk, dat balverlies."

Het stoort Perez met name dat Gloukh zaterdagavond de hele wedstrijd mocht blijven staan. John Heitinga wisselde hem niet. Eerder dit seizoen deed hij dat wél, en dat kwam de coach op veel kritiek te staan: "En dit is dan degene die niet gewisseld mag worden? Nou, als er iemand rijp was voor een wissel, dan was hij het wel."

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
4
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16

Complete Stand

