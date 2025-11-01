Heerenveen bezorgt matig Ajax vijfde gelijkspel van het seizoen: 1-1

Ajax is er zaterdag niet in geslaagd om in de eigen Johan Cruijff ArenA te winnen van sc Heerenveen. In de eerste helft - die vanwege vuurwerk een kwartier stil werd gelegd - zette het elftal van John Heitinga nog wel op voorsprong, maar na rust kwamen de bezoekers na een slippertje van Remko Pasveer via op gelijke hoogte: 1-1.

Heitinga voerde in zijn basisopstelling twee wijzigingen door ten opzichte van de 2-3 zege bij FC Twente van vorige week. Owen Wijndal en Youri Regeer, die beiden een goede invalbeurt maakten in Enschede, kregen een basisplaats toebedeeld. Dat ging ten koste van Josip Sutalo en James McConnell, die op de reservebank plaatsnamen. Daar vond ook Emre Ünüvar (17), de spits die indruk maakt bij Jong Ajax, zich voor het eerst in zijn loopbaan terug. Heerenveen-trainer Robin Veldman kon niet beschikken over Ringo Meerveld. De aanvallende middenvelder ondervond teveel last van de midweekse bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo, die door de Friezen met 0-3 werd gewonnen.

Veldman gaf voor de wedstrijd aan dat hij bij Ajax - NAC Breda (2-1) goed had gezien hoe Ajax het moeilijk heeft als het vroeg onder druk werd gezet. Heerenveen probeerde datzelfde te bereiken door in de openingsfase veelvuldig te pressen op de Ajax-defensie. De moeizaam spelende Ko Itakura had er het meest moeite mee, maar de bezoekers kwamen desondanks lange tijd niet tot échte mogelijkheden. Ajax stelde er aanvallend weinig tegenover in de openingsfase, maar leek na twintig minuten in het zadel te worden geholpen toen Kenneth Taylor in de zestien naar de grond ging na een duel met Sam Kersten. Penalty, zo oordeelde scheidsrechter Jannick van der Laan. VAR Clay Ruperti was het daar echter niet mee eens en riep de arbiter naar het scherm, waarna Van der Laan zijn beslissing herriep en de strafschop niet doorging.

Toen de eerste helft een klein halfuur onderweg was ontvouwden de Ajax-fans achter het doel van Remko Pasveer een groot spandoek ter nagedachtenis aan Patrick Overeem, een Ajax-supporter die afgelopen week om het leven kwam bij een vaarongeluk. Ook vanuit het uitvak werd met een spandoek steun betuigd aan zijn nabestaanden. Het grote vuurwerk dat daarna werd afgestoken leidde ertoe dat Van der Laan de wedstrijd stillegde en beide elftallen naar binnen stuurde. Na een kwartier was de ergste rook opgetrokken en werd het duel hervat. Kort na de hervatting zette Mika Godts Ajax op voorsprong. De Belg werd in de zestien aangespeeld door Oscar Gloukh, draaide naar zijn rechterbeen en klopte Bernt Klaverboer met een laag schot in de verre hoek: 1-0. Heerenveen kreeg vlak voor rust een goede mogelijkheid om gelijk te maken, na balverlies van Itakura, maar het schot van Jakob Trenskow miste kracht en kon worden weggewerkt. Zo gingen beide elftallen met een 1-0 tussenstand de kleedkamers in.

Ajax kwam na rust het sterkst uit de kleedkamer en kreeg al snel een aardige mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen toen Godts met Weghorst en Gloukh bij zich op twee Heerenveen-verdedigers af ging. De Belg wachtte echter te lang met afspelen en dus ging de kans verloren. Even later probeerde Gloukh het met een hard schot, dat in twee instanties kon worden gered door Klaverboer. Heerenveen kwam er in die fase maar sporadisch uit, waarbij onder meer Riverance het vizier niet op scherp had. Twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers redelijk uit het niets alsnog op gelijke hoogte. Maas Willemsen nam het Ajax-doel van een meter of dertig onder vuur. Zijn harde, zwabberende schot bleek te lastig voor Pasveer om de bal klem te kunnen krijgen, in de rebound trof Vaclav Sejk dan ook gemakkelijk doel: 1-1. Heitinga greep daarna in en bracht onder meer Anton Gaaei en Davy Klaassen nog binnen de lijnen. De Amsterdammers kregen opnieuw de kans om in een overtalsituatie een voorsprong te verkrijgen, maar nu was het Gloukh die te lang treuzelde. Aan de overkant schoot Riverance