Heerenveen bezorgt matig Ajax vijfde gelijkspel van het seizoen: 1-1

Kenneth Taylor en Sam Kersten
Foto: © Imago
1 november 2025, 18:41

Ajax is er zaterdag niet in geslaagd om in de eigen Johan Cruijff ArenA te winnen van sc Heerenveen. In de eerste helft - die vanwege vuurwerk een kwartier stil werd gelegd - zette Mika Godts het elftal van John Heitinga nog wel op voorsprong, maar na rust kwamen de bezoekers na een slippertje van Remko Pasveer via Václav Sejk op gelijke hoogte: 1-1.

Heitinga voerde in zijn basisopstelling twee wijzigingen door ten opzichte van de 2-3 zege bij FC Twente van vorige week. Owen Wijndal en Youri Regeer, die beiden een goede invalbeurt maakten in Enschede, kregen een basisplaats toebedeeld. Dat ging ten koste van Josip Sutalo en James McConnell, die op de reservebank plaatsnamen. Daar vond ook Emre Ünüvar (17), de spits die indruk maakt bij Jong Ajax, zich voor het eerst in zijn loopbaan terug. Heerenveen-trainer Robin Veldman kon niet beschikken over Ringo Meerveld. De aanvallende middenvelder ondervond teveel last van de midweekse bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo, die door de Friezen met 0-3 werd gewonnen.

Veldman gaf voor de wedstrijd aan dat hij bij Ajax - NAC Breda (2-1) goed had gezien hoe Ajax het moeilijk heeft als het vroeg onder druk werd gezet. Heerenveen probeerde datzelfde te bereiken door in de openingsfase veelvuldig te pressen op de Ajax-defensie. De moeizaam spelende Ko Itakura had er het meest moeite mee, maar de bezoekers kwamen desondanks lange tijd niet tot échte mogelijkheden. Ajax stelde er aanvallend weinig tegenover in de openingsfase, maar leek na twintig minuten in het zadel te worden geholpen toen Kenneth Taylor in de zestien naar de grond ging na een duel met Sam Kersten. Penalty, zo oordeelde scheidsrechter Jannick van der Laan. VAR Clay Ruperti was het daar echter niet mee eens en riep de arbiter naar het scherm, waarna Van der Laan zijn beslissing herriep en de strafschop niet doorging.

Toen de eerste helft een klein halfuur onderweg was ontvouwden de Ajax-fans achter het doel van Remko Pasveer een groot spandoek ter nagedachtenis aan Patrick Overeem, een Ajax-supporter die afgelopen week om het leven kwam bij een vaarongeluk. Ook vanuit het uitvak werd met een spandoek steun betuigd aan zijn nabestaanden. Het grote vuurwerk dat daarna werd afgestoken leidde ertoe dat Van der Laan de wedstrijd stillegde en beide elftallen naar binnen stuurde. Na een kwartier was de ergste rook opgetrokken en werd het duel hervat. Kort na de hervatting zette Mika Godts Ajax op voorsprong. De Belg werd in de zestien aangespeeld door Oscar Gloukh, draaide naar zijn rechterbeen en klopte Bernt Klaverboer met een laag schot in de verre hoek: 1-0. Heerenveen kreeg vlak voor rust een goede mogelijkheid om gelijk te maken, na balverlies van Itakura, maar het schot van Jakob Trenskow miste kracht en kon worden weggewerkt. Zo gingen beide elftallen met een 1-0 tussenstand de kleedkamers in.

Ajax kwam na rust het sterkst uit de kleedkamer en kreeg al snel een aardige mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen toen Godts met Weghorst en Gloukh bij zich op twee Heerenveen-verdedigers af ging. De Belg wachtte echter te lang met afspelen en dus ging de kans verloren. Even later probeerde Gloukh het met een hard schot, dat in twee instanties kon worden gered door Klaverboer. Heerenveen kwam er in die fase maar sporadisch uit, waarbij onder meer Riverance het vizier niet op scherp had. Twintig minuten voor tijd kwamen de bezoekers redelijk uit het niets alsnog op gelijke hoogte. Maas Willemsen nam het Ajax-doel van een meter of dertig onder vuur. Zijn harde, zwabberende schot bleek te lastig voor Pasveer om de bal klem te kunnen krijgen, in de rebound trof Vaclav Sejk dan ook gemakkelijk doel: 1-1. Heitinga greep daarna in en bracht onder meer Anton Gaaei en Davy Klaassen nog binnen de lijnen. De Amsterdammers kregen opnieuw de kans om in een overtalsituatie een voorsprong te verkrijgen, maar nu was het Gloukh die te lang treuzelde. Aan de overkant schoot Riverance

ERIMIR
3.860 Reacties
482 Dagen lid
38.278 Likes
ERIMIR
  • 3
    + 1
Hoelang mag Johnny nog aanblijven. Opa Pasveer mag nu wel met pensioen met zijn kostbare fout.

Arena
1.240 Reacties
82 Dagen lid
2.826 Likes
Arena
  • 1
    + 1
Inderdaad een kostbare fout van Pasveer. Treurig. Deze wedstrijd had je kunnen en moeten winnen.

balletje rond
270 Reacties
1.016 Dagen lid
1.423 Likes
balletje rond
  • 4
    + 1
Fijne Zaterdagavond

CG
2.568 Reacties
830 Dagen lid
13.344 Likes
CG
  • 1
    + 1
Schandalige vertoning bij onze Ajax. Is om te janken !!

Kramer
2.521 Reacties
1.132 Dagen lid
18.837 Likes
Kramer
  • 2
    + 1
Ag terecht gelijkspel, Ajax heeft niets laten zien en zeker niet dat ze beter waren. Johnny mag aanblijven en zo gaan we door tot we weer strijden voor plek 5 of 6.

Allback
998 Reacties
1.132 Dagen lid
5.458 Likes
Allback
  • 3
    + 1
Niet ingrijpen hoor, Heitinga lekker laten zitten. Geen punten en de achterstand wordt steeds groter, maar enorme progressie qua herkenbaar en aantrekkelijk voetbal.

Sja
67 Reacties
350 Dagen lid
172 Likes
Sja
  • 0
    + 1
Jammer, het is en blijft zuur om te zien dat Ajax dit seizoen dit soort wedstrijden niet wint en er geen klassieke top 3 strijdt om de titel in dit seizoen tot dusver. Hoop oprecht dat 't tij nog enigszins gekeerd kan worden in Amsterdam dit seizoen.

De kikker
160 Reacties
933 Dagen lid
233 Likes
De kikker
  • 0
    + 1
Vraag me af hoelang dit nog zo doorgaat. Straks wordt het de playoffs voorronde conference league..

Dominique Mayonaise
11 Reacties
6 Dagen lid
16 Likes
Dominique Mayonaise
  • 0
    + 1
Zuur voor ajax, je had hier best kunnen winnen. De fout van Pasveer was erg kostbaar. Vraag me wel echt af wanneer ze bij Ajax afscheid durven te nemen van Heitinga.

Quarlon
883 Reacties
1.132 Dagen lid
3.629 Likes
Quarlon
  • 1
    + 1
Zelf alleen maar laatste half uur gezien maar als ik de statistieken bekijk is een gelijkspel wel terecht. Wat een slechte passing en wat vallen types als Godts en Gloukh af en toe ver terug zeg. Binnenkort Utrecht en Galatasaray. Je snapt niet dat iedereen zo gelaten binnen Ajax reageert. Ook met Grim wordt het echt niet beter

Vrij Dag
120 Reacties
531 Dagen lid
206 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
Stand is vertekend. Spelers weten niet wat te doen. Het ergste is dat Heitings dit niet ziet

Ajax - Heerenveen

Ajax
1 - 1
sc Heerenveen
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mika Godts

Mika Godts
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (7 jun. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
3
2024/2025
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
29
4
2023/2024
Jong Ajax
14
6

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
10
18
25
3
AZ
10
10
21
4
Ajax
10
6
19
5
Groningen
10
2
18
6
Sparta
10
-8
16

Complete Stand

