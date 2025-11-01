kostte Ajax zaterdag met een kapitale blunder twee punten tegen sc Heerenveen (1-1). De wijze waarop de 41-jarige doelman na afloop in een interview met ESPN praat over zijn fout, schiet bij veel Ajax-fans in het verkeerde keelgat.

Pasveer blunderde zaterdag opzichtig in de thuiswedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen. Maas Willemsen loste in de 68ste minuut vanaf ongeveer dertig meter een ogenschijnlijk kansloos schot op doel af, maar Pasveer liet een rebound toe op de inzet van de Heerenveen-verdediger. Vaclav Sejk was er vervolgens als de kippen bij om de blunder van de veteraan af te straffen.

De intikker van Sejk betekende de 1-1, nadat Mika Godts Ajax in de eerste helft op voorsprong had gebracht. Ajax wist de wedstrijd in het restant van het tweede helft niet meer te kantelen, waardoor de Amsterdammers met 20 punten uit 11 wedstrijden voorlopig vierde blijven staan in de Eredivisie. De achterstand op koploper PSV bedraagt nu 8 punten.

Pasveer wordt na de wedstrijd door ESPN-verslaggever Leo Oldenburger gevraagd naar zijn blunder. De doelman geeft zijn fout voorzichtig toe: “Ik moet de bal eigenlijk gewoon bij me houden. Ik wilde de bal controleren en van daaruit weer door.”

“Dat is niet een bal die je in één keer klemvast hebt, hè?”, vraagt Oldenburger. Pasveer: “Nee, hij dwarrelde iets in de lucht. Ik wilde hem eigenlijk controleren bij me, maar ik had ervoor moeten kiezen om hem weg te stompen. Ik denk dat we daarin, in de controle qua elkaar helpen, ook beter hadden kunnen zijn.”

Oldenburger is opmerkelijk mild voor Pasveer: “Ja, dat is natuurlijk ook zo! Zij komen er met drie man gretig op af. Waar is dan de Ajax-defensie op dat moment? Ze mogen je ook wel een beetje helpen.”

Pasveer: “Ja, absoluut. Kijk, in eerste instantie is het absoluut mijn verantwoordelijkheid. Die bal moet ik gewoon bij me houden of wegstompen. Zo simpel is het. Maar uiteindelijk moet je elkaar wel helpen. En daar hamer ik ook veel op bij de jongens. Dit is wel iets om over te praten, ja.”

Kees Kwakman steunt Remko Pasveer na blunder voor Ajax

Analist Kees Kwakman zegt langs het veld dat Pasveer ‘zeker een punt heeft’: “Ik bedoel: hij redt zijn verdedigers ook als ze de bal laten lopen of een keer niet goed dekken. Het kan ook als keeper gebeuren dat je een fout maakt of een bal loslaat. Maar je kijkt als verdediger naar degene die gaat schieten, om de bal misschien te blokken. Als spits loer je altijd op de rebound. Je bent altijd later als verdediger. “

Ajax-fans hekelen gebrek aan zelfreflectie bij Remko Pasveer

Kijkers van het interview, voornamelijk Ajax-fans, hebben overduidelijk minder sympathie voor Pasveer. De doelman wordt op X onder het interview van ESPN bijvoorbeeld een ‘volwassen man van 42 (Pasveer wordt volgende week 42, red.) zonder enige vorm van zelfreflectie’ genoemd. Iemand anders vindt dat Pasveer ‘zijn verdediging voor de bus gooit’. Weer een ander schrijft: “Typisch een keeper. Maakt een blunder en dan ligt het aan de anderen.”