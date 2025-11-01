Een opmerkelijk moment zaterdag in de slotfase van Ajax – sc Heerenveen (1-1). Assistent-trainer Marcel Keizer van Ajax werd luid en duidelijk op zijn plek gezet door vierde man Kevin Puts.

In de 80ste minuut van de wedstrijd kreeg Ajax een vrije trap mee op eigen helft. Heerenveen-verdediger Brynjólfur Willumsson trok opzichtig aan het shirt van Oscar Gloukh, waarna Jannick van der Laan een vrije trap meegaf aan de Israëlische middenvelder van Ajax.

Op televisie was vervolgens geschreeuw hoorbaar aan de zijlijn. Daar bleek Keizer, de assistent van Ajax-hoofdtrainer John Heitinga, zich te beklagen over de arbitrage. Puts, vierde man van dienst, was daar echter absoluut niet van gediend.

Puts liep dreigend op Keizer af en sprong vervolgens uit zijn fel: “Ga nou zitten, joh! Het is de hele tijd dat gezeik met jou. Het is klaar! Blijf zitten, man!

De irritatie zat Puts overduidelijk hoog. Heitinga probeerde hem nog tot bedaren te brengen, maar Puts sloeg de rechterarm die de Ajax-trainer om hem heen had geslagen geïrriteerd van zich af.