Live voetbal 12

Zelden gezien: vierde man Kevin Puts is woest en loopt dreigend naar Marcel Keizer

Kevin Puts
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
1 november 2025, 18:48

Een opmerkelijk moment zaterdag in de slotfase van Ajax – sc Heerenveen (1-1). Assistent-trainer Marcel Keizer van Ajax werd luid en duidelijk op zijn plek gezet door vierde man Kevin Puts.

In de 80ste minuut van de wedstrijd kreeg Ajax een vrije trap mee op eigen helft. Heerenveen-verdediger Brynjólfur Willumsson trok opzichtig aan het shirt van Oscar Gloukh, waarna Jannick van der Laan een vrije trap meegaf aan de Israëlische middenvelder van Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Op televisie was vervolgens geschreeuw hoorbaar aan de zijlijn. Daar bleek Keizer, de assistent van Ajax-hoofdtrainer John Heitinga, zich te beklagen over de arbitrage. Puts, vierde man van dienst, was daar echter absoluut niet van gediend.

Puts liep dreigend op Keizer af en sprong vervolgens uit zijn fel: “Ga nou zitten, joh! Het is de hele tijd dat gezeik met jou. Het is klaar! Blijf zitten, man!

De irritatie zat Puts overduidelijk hoog. Heitinga probeerde hem nog tot bedaren te brengen, maar Puts sloeg de rechterarm die de Ajax-trainer om hem heen had geslagen geïrriteerd van zich af.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Boy Kemper

Henk Spaan ziet in Boy Kemper de linksback die Ajax nu mist: 'Ik denk het al maanden'

  • Gisteren, 21:37
  • Gisteren, 21:37
KNVB Beker trofee

Bekerloting bekend: Feyenoord treft Heerenveen, Ajax en PSV tegen amateurs

  • Gisteren, 17:47
  • Gisteren, 17:47
Loting tweede ronde KNVB Beker vrijdag live te zien bij ESPN

Loting tweede ronde KNVB Beker vrijdag live te zien bij ESPN

  • Gisteren, 17:30
  • Gisteren, 17:30
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marcel Keizer

Marcel Keizer
Ajax
Team: Ajax
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 56 jaar (15 jan. 1969)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel