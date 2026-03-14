Het ESPN-interview met na afloop van de wedstrijd tussen PSV Eindhoven en NEC Nijmegen (2-3) kreeg halverwege een opvallende wending. Midden in het vraaggesprek werd de aanvalsleider van de Nijmegenaren gebeld door PSV-speler .

Linssen was zaterdagavond de grote man aan de zijde van NEC. De 35-jarige spits was verantwoordelijk voor de 0-1 en 0-2, al was zijn tweede treffer controversieel. Daarnaast gaf de oud-speler van onder meer Feyenoord en Vitesse de assist op de 1-3 van Youssef El Kachati.

Genoeg reden om na afloop voor de camera’s van ESPN te verschijnen. Tijdens het analyseren van de 0-2 krijgt het interview plots een andere wending. Linssen tovert zijn telefoon uit zijn broekzak: “Guus Til belt.”

Milan van Dongen geeft hem toestemming om op te nemen. “Maat, waar ben je. Ik heb even een interview bij ESPN. Kom daar naartoe”, zegt Linssen tegen Til. De geblesseerde speler van PSV zegt wat terug, maar het is niet te verstaan wat. Het levert in ieder geval een opvallend beeld op.

Van Dongen vraagt zich af of er een handsbal aan de 0-2 van Linssen voorafging. Aan de reactie van Guus Til, die op de tribune zat naast Philippe Sandler, leek het oordeel van de PSV’er duidelijk. “Met Til en Sandler heb ik een jaar bij Feyenoord gespeeld. We zijn het nog nooit met elkaar eens geweest. Meestal had ik gelijk”, grapt de NEC-spits.