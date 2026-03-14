ESPN-interview Bryan Linssen ruw verstoord door bellende Guus Til

14 maart 2026, 21:31   Bijgewerkt: 21:41
Bryan Linssen wordt gebeld tijdens interview
Foto: © ESPN
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Het ESPN-interview met Bryan Linssen na afloop van de wedstrijd tussen PSV Eindhoven en NEC Nijmegen (2-3) kreeg halverwege een opvallende wending. Midden in het vraaggesprek werd de aanvalsleider van de Nijmegenaren gebeld door PSV-speler Guus Til.

Linssen was zaterdagavond de grote man aan de zijde van NEC. De 35-jarige spits was verantwoordelijk voor de 0-1 en 0-2, al was zijn tweede treffer controversieel. Daarnaast gaf de oud-speler van onder meer Feyenoord en Vitesse de assist op de 1-3 van Youssef El Kachati.

Genoeg reden om na afloop voor de camera’s van ESPN te verschijnen. Tijdens het analyseren van de 0-2 krijgt het interview plots een andere wending. Linssen tovert zijn telefoon uit zijn broekzak: “Guus Til belt.”

Milan van Dongen geeft hem toestemming om op te nemen. “Maat, waar ben je. Ik heb even een interview bij ESPN. Kom daar naartoe”, zegt Linssen tegen Til. De geblesseerde speler van PSV zegt wat terug, maar het is niet te verstaan wat. Het levert in ieder geval een opvallend beeld op.

Van Dongen vraagt zich af of er een handsbal aan de 0-2 van Linssen voorafging. Aan de reactie van Guus Til, die op de tribune zat naast Philippe Sandler, leek het oordeel van de PSV’er duidelijk. “Met Til en Sandler heb ik een jaar bij Feyenoord gespeeld. We zijn het nog nooit met elkaar eens geweest. Meestal had ik gelijk”, grapt de NEC-spits.

PSV - NEC

PSV
2 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
24
7
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

