Teruglezen | Zo won NEC voor het eerst in de geschiedenis uit bij PSV

14 maart 2026, 18:45   Bijgewerkt: 20:48
Foto: © Imago / Realtimes
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist

PSV kan dít weekend de vroegste landskampioen óóit worden in Nederland. De kans dat dit gebeurt, hangt echter af van meerdere factoren. Te beginnen met hun eigen duel, thuis tegen ‘angstgegner’ én het uitstekend draaiende NEC. Zaterdag mag de ploeg van Peter Bosz op revanche tegen de Nijmegenaren, die de aanstaande kampioen ruim anderhalve week geleden klopten in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Bovendien presteert het NEC van Dick Schreuder nog altijd uitstekend in de Eredivisie en strijdt het om plek drie. PSV kan zijn borst natmaken, maar als het wint en Feyenoord zondag van Excelsior verliest, is het kampioenschap een feit. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV – NEC.

1u geleden

20:45

90+7' - NEC schrijft geschiedenis (2-3)

De vrije trap van Perišić beland in de muur en Kooij fluit af. Voor het eerst in de geschiedenis wint NEC in Eindhoven.

1u geleden

20:44

🟨 90+6' - Geel voor Nuytinck (2-3)

De absolute slotfase geeft hij nog een vrije trap weg op de rand van de zestien nadat hij wild en te laat inkomt.

1u geleden

20:41

⚽ 90+3' - Driouech met een late aansluitingstreffer (2-3)

De jonge aanvaller brengt de spanning terug in blessuretijd. Zijn schot valt via de kuit van Nuytinck binnen, Cillessen is kansloos.

1u geleden

20:39

90' - Nog minimaal vijf minuten (1-3)

Net als in de eerste helft gaan we nog minimaal vijf minuten langer door.

1u geleden

20:38

90' - Schot van PSV (1-3)

Couhaib Driouech probeert het van afstand. De poging gaat over de goal.

1u geleden

20:36

88' - Het Phillips Stadion loopt leeg (1-3)

Met nog twee minuten plus blessuretijd te gaan zijn heeft een deel van de supporters het wel gezien. 

1u geleden

20:34

🔄 86' - Noah Fernandez komt er in (1-3)

De jonge speler mag nog minuten maken en vervangt Paul Wanner.

1u geleden

20:34

86' - Kans voor PSV (1-3)

De corner is voor PSV en Flamingo weet de bal goed binnen te knikken. Hij gaat rakelings over de goal.

1u geleden

20:33

85' - PSV dreigend in de slotfase (1-3)

De Eindhovenaren zetten alles op alles om nog een keer te scoren. NEC zakt verder in en houdt vooral tegen.

2u geleden

20:30

🔄 82' - Linssen er af (1-3)

De man van de twee goals in de eerste helft wordt vervangen door Dirk Proper.

2u geleden

20:24

🔄 76' - Nog een wissel bij PSV (1-3)

Esmir Bajraktarević komt in het veld. Hij vervangt Dennis Man, die vandaag mooie duels uitvocht met Fonville.

2u geleden

20:23

75' - Saibari staat buitenspel (1-3)

PSV dacht de aansluitingstreffer in handen te hebben. Saibari draait goed weg bij zijn tegenstander en scoort, al was dit wel in buitenspelpositie.

2u geleden

20:22

73' - Nog een grote kans voor NEC (1-3)

PSV is het na de goal van de Nijmegenaren helemaal kwijt. Nu is het Linssen die zich over links langs twee man van PSV weet te frommelen en oog in oog komt met Kovář. De keeper weet zijn inzet te stoppen.

2u geleden

20:20

71' - Poging van NEC (1-3)

Nu PSV moet loeren op een aansluitingstreffer ligt er veel ruimte achter de verdediging. Een bal die via Chery bij Linssen beland wordt voorlangs geschoten door de spits.

2u geleden

20:19

🔄 70' - Verse kracht bij PSV (1-3)

Ricardo Pepi, die niet helemaal zijn dag had vandaag, verlaat het veld voor Couhaib Driouech.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.080 Reacties
1.265 Dagen lid
5.625 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

2 doelpunten in eigen huis door een bijna 36 jarige middelmatige spits. Je moet je toch kapot schamen als PSV verdediger.

BartVanderVeen24
801 Reacties
1.265 Dagen lid
3.803 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Sinds dat Bosz verlengd heeft is het minder geworden

Geus
196 Reacties
1.077 Dagen lid
725 Likes
Geus
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tweede had natuurlijk nooit mogen tellen! Weer een nieuwe regel? Beetje hands mag… buiten dat NEC verdient op voorsprong!

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.791 Reacties
1.265 Dagen lid
19.536 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hands bestaat niet meer als NEC speelt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

PSV - NEC

PSV
2 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

