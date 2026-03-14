Teruglezen | Zo won NEC voor het eerst in de geschiedenis uit bij PSV

PSV kan dít weekend de vroegste landskampioen óóit worden in Nederland. De kans dat dit gebeurt, hangt echter af van meerdere factoren. Te beginnen met hun eigen duel, thuis tegen ‘angstgegner’ én het uitstekend draaiende NEC. Zaterdag mag de ploeg van Peter Bosz op revanche tegen de Nijmegenaren, die de aanstaande kampioen ruim anderhalve week geleden klopten in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Bovendien presteert het NEC van Dick Schreuder nog altijd uitstekend in de Eredivisie en strijdt het om plek drie. PSV kan zijn borst natmaken, maar als het wint en Feyenoord zondag van Excelsior verliest, is het kampioenschap een feit. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion. In dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen bij PSV – NEC.

LIVE Eredivisie: PSV - NEC Sorteer op: Laatste Oudste 90+7' - NEC schrijft geschiedenis (2-3) De vrije trap van Perišić beland in de muur en Kooij fluit af. Voor het eerst in de geschiedenis wint NEC in Eindhoven. 🟨 90+6' - Geel voor Nuytinck (2-3) De absolute slotfase geeft hij nog een vrije trap weg op de rand van de zestien nadat hij wild en te laat inkomt. ⚽ 90+3' - Driouech met een late aansluitingstreffer (2-3) BREAKING De jonge aanvaller brengt de spanning terug in blessuretijd. Zijn schot valt via de kuit van Nuytinck binnen, Cillessen is kansloos. 90' - Nog minimaal vijf minuten (1-3) Net als in de eerste helft gaan we nog minimaal vijf minuten langer door. 90' - Schot van PSV (1-3) Couhaib Driouech probeert het van afstand. De poging gaat over de goal. 88' - Het Phillips Stadion loopt leeg (1-3) Met nog twee minuten plus blessuretijd te gaan zijn heeft een deel van de supporters het wel gezien. 🔄 86' - Noah Fernandez komt er in (1-3) De jonge speler mag nog minuten maken en vervangt Paul Wanner. 86' - Kans voor PSV (1-3) De corner is voor PSV en Flamingo weet de bal goed binnen te knikken. Hij gaat rakelings over de goal. 85' - PSV dreigend in de slotfase (1-3) De Eindhovenaren zetten alles op alles om nog een keer te scoren. NEC zakt verder in en houdt vooral tegen. 🔄 82' - Linssen er af (1-3) De man van de twee goals in de eerste helft wordt vervangen door Dirk Proper. 🔄 76' - Nog een wissel bij PSV (1-3) Esmir Bajraktarević komt in het veld. Hij vervangt Dennis Man, die vandaag mooie duels uitvocht met Fonville. 75' - Saibari staat buitenspel (1-3) PSV dacht de aansluitingstreffer in handen te hebben. Saibari draait goed weg bij zijn tegenstander en scoort, al was dit wel in buitenspelpositie. 73' - Nog een grote kans voor NEC (1-3) PSV is het na de goal van de Nijmegenaren helemaal kwijt. Nu is het Linssen die zich over links langs twee man van PSV weet te frommelen en oog in oog komt met Kovář. De keeper weet zijn inzet te stoppen. 71' - Poging van NEC (1-3) Nu PSV moet loeren op een aansluitingstreffer ligt er veel ruimte achter de verdediging. Een bal die via Chery bij Linssen beland wordt voorlangs geschoten door de spits. 🔄 70' - Verse kracht bij PSV (1-3) Ricardo Pepi, die niet helemaal zijn dag had vandaag, verlaat het veld voor Couhaib Driouech.