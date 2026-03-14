De KNVB komt met tekst en uitleg over een zeer omstreden beslissing bij PSV - N.E.C. VAR Jeroen Manschot besloot vlak voor rust om de 0-2 van Bryan Linssen goed te keuren, ondanks het feit dat de routinier toch echt hands leek te maken in aanloop naar zijn treffer.
Linssen had N.E.C. na twintig minuten al op 0-1 gezet en sloeg in minuut 38 opnieuw toe. De 35-jarige aanvaller controleerde een lange pass van Tjaronn Chery met de borst, hield Yarek Gasiorowski van zich af en leek de bal daarbij met de onderarm te beroeren. Scheidsrechter Joey Kooij liet echter doorspelen, Linssen schoot de bal uiteindelijk onder Matej Kovár door.
Kooij wees naar de middenstip, maar vanuit Zeist werd de tweede treffer van Linssen bestudeerd door VAR Manschot en zijn assistent-VAR, Franca Overtoom. Na zo'n anderhalve minuut kwam het verlossende woord: de goal bleef staan, waardoor N.E.C. dus op 0-2 kwam. In het stadion was het ongeloof van de gezichten af te lezen, onder meer bij de geblesseerde PSV'er Guus Til. Ook op X uiten veel kijkers hun ongenoegen, een N.E.C.-supporter schrijft dat zelfs vanuit het uitvak in het Philips Stadion duidelijk te zien was dat Linssen toch echt hands maakte.
In de rustanalyse in De Eretribune op ESPN vertelt presentator Aletha Leidelmeijer wat de KNVB over het goedkeuren van de goal van Linssen heeft gecommuniceerd. "Zeist heeft gesproken: ze konden niet met honderd procent zekerheid zeggen dat het géén hands was", vertelt de presentatrice. Analist Mario Been reageert cynisch: "Je moet hem tegenwoordig klemvast hebben."
Hoe kun je als VAR zijnde dit doelpunt goedkeuren? Bizar.
Manman, wat een reactie. Je ziet de bal van richting veranderen door zijn arm.. Dan moet je gewoon echt steken blind zijn in Zeist.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hoe kun je als VAR zijnde dit doelpunt goedkeuren? Bizar.
Manman, wat een reactie. Je ziet de bal van richting veranderen door zijn arm.. Dan moet je gewoon echt steken blind zijn in Zeist.