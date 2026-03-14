De KNVB komt met tekst en uitleg over een zeer omstreden beslissing bij PSV - N.E.C. VAR Jeroen Manschot besloot vlak voor rust om de 0-2 van goed te keuren, ondanks het feit dat de routinier toch echt hands leek te maken in aanloop naar zijn treffer.

Linssen had N.E.C. na twintig minuten al op 0-1 gezet en sloeg in minuut 38 opnieuw toe. De 35-jarige aanvaller controleerde een lange pass van Tjaronn Chery met de borst, hield Yarek Gasiorowski van zich af en leek de bal daarbij met de onderarm te beroeren. Scheidsrechter Joey Kooij liet echter doorspelen, Linssen schoot de bal uiteindelijk onder Matej Kovár door.

Kooij wees naar de middenstip, maar vanuit Zeist werd de tweede treffer van Linssen bestudeerd door VAR Manschot en zijn assistent-VAR, Franca Overtoom. Na zo'n anderhalve minuut kwam het verlossende woord: de goal bleef staan, waardoor N.E.C. dus op 0-2 kwam. In het stadion was het ongeloof van de gezichten af te lezen, onder meer bij de geblesseerde PSV'er Guus Til. Ook op X uiten veel kijkers hun ongenoegen, een N.E.C.-supporter schrijft dat zelfs vanuit het uitvak in het Philips Stadion duidelijk te zien was dat Linssen toch echt hands maakte.

In de rustanalyse in De Eretribune op ESPN vertelt presentator Aletha Leidelmeijer wat de KNVB over het goedkeuren van de goal van Linssen heeft gecommuniceerd. "Zeist heeft gesproken: ze konden niet met honderd procent zekerheid zeggen dat het géén hands was", vertelt de presentatrice. Analist Mario Been reageert cynisch: "Je moet hem tegenwoordig klemvast hebben."