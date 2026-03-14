KNVB verdedigt zeer omstreden VAR-besluit bij PSV-NEC

14 maart 2026, 20:09
Bryan Linssen viert de 0-2 bij PSV-NEC
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Jarenlange ervaring als verslaggever en redacteur voor FCUpdate, sinds het voorjaar van 2026 actief als adjunct-hoofdredacteur van de site.

De KNVB komt met tekst en uitleg over een zeer omstreden beslissing bij PSV - N.E.C. VAR Jeroen Manschot besloot vlak voor rust om de 0-2 van Bryan Linssen goed te keuren, ondanks het feit dat de routinier toch echt hands leek te maken in aanloop naar zijn treffer.

Linssen had N.E.C. na twintig minuten al op 0-1 gezet en sloeg in minuut 38 opnieuw toe. De 35-jarige aanvaller controleerde een lange pass van Tjaronn Chery met de borst, hield Yarek Gasiorowski van zich af en leek de bal daarbij met de onderarm te beroeren. Scheidsrechter Joey Kooij liet echter doorspelen, Linssen schoot de bal uiteindelijk onder Matej Kovár door.

Kooij wees naar de middenstip, maar vanuit Zeist werd de tweede treffer van Linssen bestudeerd door VAR Manschot en zijn assistent-VAR, Franca Overtoom. Na zo'n anderhalve minuut kwam het verlossende woord: de goal bleef staan, waardoor N.E.C. dus op 0-2 kwam. In het stadion was het ongeloof van de gezichten af te lezen, onder meer bij de geblesseerde PSV'er Guus Til. Ook op X uiten veel kijkers hun ongenoegen, een N.E.C.-supporter schrijft dat zelfs vanuit het uitvak in het Philips Stadion duidelijk te zien was dat Linssen toch echt hands maakte.

In de rustanalyse in De Eretribune op ESPN vertelt presentator Aletha Leidelmeijer wat de KNVB over het goedkeuren van de goal van Linssen heeft gecommuniceerd. "Zeist heeft gesproken: ze konden niet met honderd procent zekerheid zeggen dat het géén hands was", vertelt de presentatrice. Analist Mario Been reageert cynisch: "Je moet hem tegenwoordig klemvast hebben."

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.080 Reacties
1.265 Dagen lid
5.625 Likes
Allback
Allback

Hoe kun je als VAR zijnde dit doelpunt goedkeuren? Bizar.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.791 Reacties
1.265 Dagen lid
19.536 Likes
Kramer
Kramer

Manman, wat een reactie. Je ziet de bal van richting veranderen door zijn arm.. Dan moet je gewoon echt steken blind zijn in Zeist.

Bikkel
25 Reacties
853 Dagen lid
131 Likes
Bikkel
Bikkel

Bal kwam eerst op de borst en toen en toen tegen de arm. Via eigen lichaam is geen hands! Overigens had het doelpunt van PSV afgekeurd moeten worden. Ouaissa werd tussen 3 PSV-ers gemangeld.

PSV - NEC

PSV
2 - 3
N.E.C.
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Bryan Linssen

Bryan Linssen
N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2025/2026
NEC
24
7
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
27
22
49
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

