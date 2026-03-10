Live voetbal

KNVB overweegt mogelijke kampioenswedstrijd PSV te vervroegen

10 maart 2026, 13:21

De mogelijke kampioenswedstrijd van PSV, uit bij Telstar, wordt wellicht vervroegd. De wedstrijd in Velsen-Zuid zou op zondag 22 maart om 20.00 uur beginnen, maar de KNVB is met beide clubs in gesprek over een eventuele verplaatsing naar 16.45 uur 's middags.

Dat wordt althans gemeld door PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. PSV zou komende zondag (15 maart) al kampioen kunnen worden. De ploeg van trainer Peter Bosz moet dan zaterdagavond wél af zien te rekenen met N.E.C. én hopen dat nummer twee Feyenoord een dag later in De Kuip verliest van stadgenoot Excelsior.

Artikel gaat verder onder video

Lukt dat niet, dan zou PSV - dat momenteel al 19 punten meer heeft dan de nummer twee uit Rotterdam-Zuid - de titel in speelronde 28 alsnog voor zich kunnen opeisen. De Eindhovenaren spelen dan de vrijdagavondwedstrijd, die 20.00 uur 's avonds als vaste aanvangstijdstip kent. Beide clubs zijn nu echter met de KNVB in gesprek om het duel eventueel te vervroegen naar ruim drie uur eerder, om 16.45 uur. "De voetbalbond moet er in overleg met alle stakeholders nog een klap op geven", schrijft Elfrink.

Hoe het ook loopt, PSV zal vermoedelijk wel een resultaat moeten boeken tegen Telstar om de Schaal in ontvangst te nemen. Eerder dit seizoen wist de promovendus nog te stunten door het onderlinge duel in Eindhoven op sensationele wijze te winnen. Door treffers van Tyrone Owusu en Patrick Brouwer werd het op 30 augustus vorig jaar 0-2 voor de ploeg van Anthony Correia.

