De positie van hoofdtrainer Robin van Persie heeft zondag en maandag helemaal niet ter discussie gestaan, schrijft Valentijn Driessen in De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant hekelt de 'mediastorm' die de afgelopen dagen ten onrechte zou zijn ontstaan rond een mogelijk ontslag voor Van Persie.

"Wie de agenda van de directie van Feyenoord erbij had gepakt met tweemaal een overleg op maandag of de goede contacten of juiste bronnen zou hebben aangeboord, zou nooit in de val zijn getrapt", aldus Driessen. Dat lieten veel van zijn collega's echter na, waardoor een 'mediastorm om niets' zou zijn ontstaan: "Het Algemeen Dagblad, Voetbal International, ESPN met een eigen verslaggever maandag voor De Kuip en zelfs het NOS Journaal gingen er met boter en suiker in."

De directie van Feyenoord, onder aanvoering van algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese, vergaderde maandag met zowel de Stico (Stichting Continuïteit Feyenoord) als de Vrienden van Feyenoord (VfF). Bij geen van beide besprekingen stond de toekomst van Van Persie volgens Driessen op de agenda. Beide organen hebben bovendien geen (formele) inspraak over het al dan niet ontslaan van de hoofdtrainer. Die bevoegdheid ligt bij de directie, die daarvoor verantwoording moet afleggen aan de raad van commissarissen.

"Binnen de directie van Feyenoord was voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd en ná de wedstrijd geen enkel overleg over de positie van Van Persie, die na de 3-3 bij NAC tweede staat in de Eredivisie", schrijft Driessen. De meerderheid van zowel de directie als de raad van commissarissen staat volgens de journalist nog altijd achter Van Persie; alleen een deel van de Vrienden zou zijn functioneren aan de kaak hebben willen stellen. "De positie van Robin van Persie heeft zondag en maandag nooit ter discussie gestaan, is zelfs nooit besproken, maar Van Persie zelf is hiermee wel op oneigenlijke gronden beschadigd", vindt Driessen. "En misschien was dat wel de enige opzet van enkele ’Vrienden van Feyenoord’, omdat zij hun machtspositie aan het verliezen zijn", vermoedt de journalist.

De Vrienden van Feyenoord, een groep vermogende supporters, stak Feyenoord in 2010 de helpende hand toe door een bedrag van 30 miljoen euro in de club te steken. In ruil daarvoor verwierven zij daarmee een aandelenpakket, mochten zij twee commissarissen leveren en kregen zij inspraak in de Stico. Feyenoord is echter al een aantal jaar bezig de aandelen terug te kopen, waardoor de invloed van de Vrienden afgebouwd wordt.