Joey Barton is afgelopen gearresteerd bij een golfclub in de omgeving van Liverpool, zo melden Engelse media waaronder The Guardian. De 43-jarige oud-voetballer van onder meer Manchester City en Newcastle United wordt verdacht van een ernstige mishandeling.

Barton en een medeverdachte (50) zijn zondagavond rond de klok van 21.00 uur opgepakt nadat de hulpdiensten gealarmeerd waren over een ernstige mishandeling. Het slachtoffer zou met verwondingen in zijn gezicht en aan zijn ribben zijn afgevoerd richting het ziekenhuis. Dinsdagochtend voerde de politie nog altijd sporenonderzoek uit op de locatie waar Barton en zijn medeverdachte werden gearresteerd, schrijft The Guardian.

Artikel gaat verder onder video

Het is niet de eerste keer dat Barton in aanraking komt met justitie. In 2007, toen hij nog uitkwam voor Manchester City, werd de middenvelder al eens gearresteerd vanwege onenigheid met een taxichauffeur. Zijn neef nam uiteindelijk de schuld op zich, waardoor hij aan vervolging ontsnapte. Later dat jaar viel Barton ploeggenoot Ousmane Dabo aan op het trainingsveld, waarvoor hij uiteindelijk tot een voorwaardelijke gevangenisstraf plus een taakstraf van 200 uur werd veroordeeld. Na een nieuwe vechtpartij, in december 2007, moest Barton alsnog voor een half jaar brommen. Ook na zijn actieve loopbaan waren controverses nooit ver weg; zo laat hij zich regelmatig in heftige bewoordingen uit op social media.

Barton kwam als speler uit voor achtereenvolgens Manchester City, Newcastle United, QPR, Olympique Marseille, Burnley, Rangers FC en opnieuw Burnley, waar hij zijn loopbaan in 2017 beëindigde. In 2007 speelde hij zijn eerste en enige interland voor Engeland, als invaller in een oefenwedstrijd tegen Spanje. Na het beëindigen van zijn voetbalcarrière was Barton trainer van achtereenvolgens Fleetwood Town (2018-2021) en Bristol Rovers (2021-2023).