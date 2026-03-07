Live voetbal

Mats Wieffer: ’30 miljoen euro voor mij... slaat nergens op’

Mats Wieffer: ’30 miljoen euro voor mij... slaat nergens op’
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
7 maart 2026, 10:55

Mats Wieffer vertrok in de zomer van 2024 voor een bedrag van liefst dertig miljoen euro van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. Volgens de middenvelder, die tegenwoordig als rechtsback speelt in de Premier League, slaat die transfersom ‘nergens op’, zo vertelt hij in een groot interview met Tubantia.

Feyenoord pikte Wieffer na twee goede seizoenen op bij Excelsior Rotterdam, waarna de middenvelder al snel uitgroeide tot een van de beste middenvelders van de Eredivisie. Brighton haalde Wieffer vervolgens weg uit Rotterdam. De Seagulls hadden liefst dertig miljoen euro over voor de man uit Borne.

Artikel gaat verder onder video

Wieffer kan die riante transfersom zelf nog amper bevatten, zegt hij eerlijk tegenover Tubantia. “30 miljoen euro voor mij… dat is natuurlijk heel raar. Eigenlijk slaat het nergens op. Ja, in de voetballerij is het normaal geworden, dit soort bedragen, maar als je er echt bij stilstaat, is het bizar”, aldus de rechtsback van Brighton & Hove Albion.

Wieffer: ‘Als ik ooit terugga naar Nederland, dan naar Feyenoord of Twente’

Verderop in het interview gaat Wieffer in op de toekomst van zijn carrière. Hij speculeert over een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie: “Als ik ooit terugga naar Nederland, dan zal het denk ik Feyenoord of FC Twente zijn. Maar je weet nooit hoe het loopt. Dat soort dingen kun je nu eigenlijk nog niet zeggen.”

➡️ Meer over Mats Wieffer

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling

Sterling krijgt ervan langs bij Studio Voetbal: 'Jezus, dit kan echt niet'

  • zo 1 maart, 22:29
  • 1 mrt. 22:29
  • 6
TWEFEY

Teruglezen Eredivisie | Hoe Feyenoord niets te vertellen had tegen FC Twente

  • zo 1 maart, 14:16
  • 1 mrt. 14:16
  • 8
Klaassen

Ajax lijdt kostbaar puntverlies na dramatische vertoning in Zwolle

  • zo 1 maart, 14:09
  • 1 mrt. 14:09
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

redknap
194 Reacties
1.006 Dagen lid
1.105 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens een Tukker altijd een Tukker ook jij Mats. Gaat niks boven ons mooie Twente en FC Twente.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

redknap
194 Reacties
1.006 Dagen lid
1.105 Likes
redknap
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens een Tukker altijd een Tukker ook jij Mats. Gaat niks boven ons mooie Twente en FC Twente.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Mats Wieffer

Mats Wieffer
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 26 jaar (16 nov. 1999)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
19
0
2024/2025
Brighton
25
1
2023/2024
Feyenoord
29
5
2022/2023
Feyenoord
25
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
25
43
65
2
Feyenoord
25
20
48
3
Ajax
25
16
44
4
NEC
25
18
43
5
Twente
25
15
41

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws