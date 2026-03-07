vertrok in de zomer van 2024 voor een bedrag van liefst dertig miljoen euro van Feyenoord naar Brighton & Hove Albion. Volgens de middenvelder, die tegenwoordig als rechtsback speelt in de Premier League, slaat die transfersom ‘nergens op’, zo vertelt hij in een groot interview met Tubantia.

Feyenoord pikte Wieffer na twee goede seizoenen op bij Excelsior Rotterdam, waarna de middenvelder al snel uitgroeide tot een van de beste middenvelders van de Eredivisie. Brighton haalde Wieffer vervolgens weg uit Rotterdam. De Seagulls hadden liefst dertig miljoen euro over voor de man uit Borne.

Artikel gaat verder onder video

Wieffer kan die riante transfersom zelf nog amper bevatten, zegt hij eerlijk tegenover Tubantia. “30 miljoen euro voor mij… dat is natuurlijk heel raar. Eigenlijk slaat het nergens op. Ja, in de voetballerij is het normaal geworden, dit soort bedragen, maar als je er echt bij stilstaat, is het bizar”, aldus de rechtsback van Brighton & Hove Albion.

Wieffer: ‘Als ik ooit terugga naar Nederland, dan naar Feyenoord of Twente’

Verderop in het interview gaat Wieffer in op de toekomst van zijn carrière. Hij speculeert over een mogelijke terugkeer naar de Eredivisie: “Als ik ooit terugga naar Nederland, dan zal het denk ik Feyenoord of FC Twente zijn. Maar je weet nooit hoe het loopt. Dat soort dingen kun je nu eigenlijk nog niet zeggen.”