El Ahmadi geïmponeerd door zomeraanwinst Feyenoord: 'Een beetje zoals Wieffer dat deed'

El Ahmadi geïmponeerd door zomeraanwinst Feyenoord: 'Een beetje zoals Wieffer dat deed'
Foto: © ESPN/Realtimes
Maurice Mazenier
22 september 2025, 13:31

Karim El Ahmadi is onder de indruk van Feyenoord-middenvelder Luciano Valente. De ESPN-analist ziet de 21-jarige rechtspoot als de speler van de week en herkent zelfs een beetje van oud-Feyenoorder Mats Wieffer in hem.

Valente maakte deze zomer voor een transfersom van ongeveer zeven miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. De 1,89 meter lange jeugdinternational van Jong Oranje kan op diverse posities op het middenveld uit de voeten en wordt de voorbije weken door trainer Robin van Persie steevast als centrale middenvelder gebruikt naast Quinten Timber.

Tegen AZ vormde Valente opnieuw het middenveld met Timber en Sem Steijn en wederom maakte hij indruk in de ogen van El Ahmadi, die de jongeling ziet als speler van de week. "Daar zie je ook heel duidelijk een goede keuze van de trainer", laat hij weten tegenover ESPN. "Hij werd altijd als aanvallende middenvelder gezien, maar Van Persie zet hem iets naar achter. Het zit een beetje tussen een 'nummer 6' en 'nummer 8' in."

Wat Valente dan zo goed maakt? "Hij is in de opbouw de eerste man die de bal krijgt en bepaalt echt het tempo bij Feyenoord. Alles begint bij hem, maar hij doet voorin ook mee. Een beetje zoals Wieffer deed in zijn tijd bij Feyenoord", vergelijkt El Ahmadi Valente met de oud-Feyenoorder. "Wat veel controleurs niet hebben, maar Valente wel, is dat hij echt linies kan overslaan. Hij kan de hele verdediging van de tegenstander opentrekken. Zijn medespelers beginnen al te lopen, zodra hij de bal krijgt. Hij zet de lijnen uit bij Feyenoord", besluit hij.

descheids
90 Reacties
4 Dagen lid
141 Likes
descheids
Wieffer is voorlopig ook bezig om elke keer de bank warm te houden bij brighton. Ook een speler die het niet gered heeft.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

