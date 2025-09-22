Sem Steijn getergd na opmerking Hans Kraay junior: 'Praat het me vooral niet aan'

heeft zich geen zorgen gemaakt over de doelpuntendroogte waar hij de voorbije weken mee te maken had. Tegen AZ (3-3) was de middenvelder vanaf elf meter weer trefzeker voor Feyenoord. Na afloop reageert Steijn dan ook getergd dat hem niets aangepraat moet worden.

AZ en Feyenoord speelden zondagmiddag in een spectaculaire topper met 3-3 gelijk. In de slotfase leek de ploeg van Robin van Persie de overwinning naar zich toe te trekken na een late treffer van Anis Hadj Moussa, maar in extremis incasseerde het elftal een strafschop na een onhandige overtreding van Jaden Slory. Deze werd benut door Mexx Meerdink, waardoor Feyenoord de overwinning uit zijn handen zag glippen.

Artikel gaat verder onder video

Of Steijn er flink ziek van is? "Ja, dat kun je wel zeggen", begint Steijn in gesprek met Hans Kraay junior. "Als je hem dan nog zo tegen krijgt in de laatste minuut, is dat wel pijnlijk", doelt hij op de late strafschop. "Ik heb het strafschopmoment nog niet teruggezien, dus daar kan ik verder niet over oordelen. Maar daar moeten we gewoon volwassen in zijn, dit mag niet gebeuren."

Het was echt een wedstrijd die bij vlagen voor ons was en bij vlagen voor hen", analyseert de aanvoerder van Feyenoord koeltjes na afloop. Het ging een beetje over en weer. We hadden wat aanvallen beter kunnen uitspelen, dan had je meer goals kunnen maken en dan sta je hier met de overwinning. Dat is gewoon zonde."

Zelf was Steijn, die zijn laatste Feyenoord-treffer in de tweede speelronde tegen Excelsior maakte, vanaf elf meter ook weer trefzeker. De aanvallende middenvelder, die zich afgelopen seizoen tot topscorer van de Eredivisie kroonde, maakte zich echter geen zorgen om zijn doelpuntendroogte. "Hans, jij kent me al vanaf toen ik bij ADO speelde in de KKD. Als je één ding van me weet, is dat ik altijd doelpunten maak. Daar hoef jij niet aan te twijfelen toch? Het gaat goed, ik zit er lekker in, ik doe mijn best. Met mij is er niets aan de hand, praat het me ook vooral niet aan."