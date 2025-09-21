Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Rafael van der Vaart weet het zeker: Feyenoord wordt dit seizoen kampioen van Nederland. De oud-international zegt het met pijn in het hart, maar hij denkt dat de Rotterdammers ten opzichte van PSV en Ajax minder punten gaan verspelen tegen 'de kleintjes' en daarom de titelfavoriet zijn. Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk reageren.

In Studio Voetbal brengt Van der Vaart zijn 'Stelling van Raf' in een videoboodschap die bij deze gelegenheid op een vliegveld is opgenomen. "Ja, daar zijn we weer vanuit Roemenië. Net geland weer in Boekarest" zegt de oud-middenvelder. "De stelling is: Feyenoord wordt kampioen. Omdat PSV en Ajax ook in de Champions League hebben bewezen niet stabiel te zijn. Mijn gevoel zegt dat Feyenoord, zéker tegen de kleintjes, gewoon gaat winnen. Dus ik ben overtuigd. Wel met pijn in het hart natuurlijk, want ik wil dat Ajax kampioen wordt. Maar dat denk ik."

In de studio vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst aan Theo Janssen hoe hij er tegenaan kijkt. "Het is wel een hele stabiele ploeg", zegt het Vitesse-icoon. "Als je kijkt naar PSV en Ajax, wat hij terecht aangeeft... We hebben vorig jaar natuurlijk het verval van PSV natuurlijk al gezien. Dat lijkt dit seizoen een beetje door te gaan, daar ben ik wel een beetje bang voor. Ajax is niet goed genoeg en Feyenoord is heel stabiel. Dus ik denk dat ze zeker mee gaan doen tot het einde en zeker ook een kans maken, maar om nou te zeggen dat ze favoriet zijn... Nee, dat vind ik niet. Ik vind nog steeds dat PSV eigenlijk de beste selectie heeft, maar de vraag is of de chemie er nog is", besluit Janssen.

Dan krijgt Pierre van Hooijdonk de vraag of Feyenoord, op dit moment, van de drie topclubs 'het verst' is. "Ja, ze zijn het verst", lacht de oud-Feyenoorder. "Want ze hebben de beste start. Ook de meest stabiele verdediging? Centraal zit het wel goed in elkaar, vind ik. Twee ervaren jongens die het gewoon hartstikke goed doen (Ahmedhodzic en Watanabe, red.). Maar je moet het niet overdrijven", zegt Van Hooijdonk, wijzend op het programma van Feyenoord. "Buiten de wedstrijd tegen AZ is het nog niet zo geweest dat je dacht: dit zijn hele moeilijke tegenstanders. Ik weet ook wel dat ze in de jaren daarvoor juist tegen deze tegenstanders punten lieten liggen. Ik denk dat het om in de flow te komen heerlijk is, maar Feyenoord gaat zometeen ook Europees spelen. Hoe komen ze daar doorheen? En als ik de buitenspelers nu zie... Nu zijn er een paar geblesseerd, maar dan was het vandaag best dun. Nu had je Sliti en Slory, dat zijn hele talentvolle spelers. Maar dat is best licht, vind ik."