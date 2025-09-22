Quinten Timber lacht na vraag over contractverlenging bij Feyenoord: 'Zou wat zijn als ik nu...'

moet lachen als hij na afloop van de topper tussen AZ en Feyenoord gevraagd wordt naar zijn contractsituatie. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord gaf eerder deze week aan dat de Rotterdammers op korte termijn weer om tafel willen om met de gewezen aanvoerder te praten over een verlenging van zijn komende zomer aflopende verbintenis.

Timber is over een maand of negen transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Trainer Robin van Persie besloot Timber daarom zijn aanvoerdersband af te nemen en de band toe te kennen aan nieuwkomer Sem Steijn, een actie die veel stof deed opwaaien.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn aflopende contract is Timber wel 'gewoon' zeker van een basisplaats, zo ook zondag in de topper bij AZ. Feyenoord leek in Alkmaar de zesde opeenvolgende Eredivisiezege te gaan boeken, maar moest diep in blessuretijd toezien hoe Mexx Meerdink de eindstand vanaf de penaltystip op 3-3 bepaalde. Na afloop van de wedstrijd schoof Timber aan bij de persconferentie, waar uiteraard gevraagd werd naar de uitspraak van Te Kloese.

"Kun je beamen dat jullie inderdaad weer om tafel gaan en hoe je erin staat?", wordt Timber gevraagd. De middenvelder moet daarom lachen: "Kun je dat beamen? Het zou wat zijn als ik nu zou zeggen dat het niet waar is", aldus Timber, die daarna alsnog serieus antwoord geeft. "Ja, we hebben afgesproken met Feyenoord. UIteindelijk heb ik altijd een goede relatie gehad met Dennis en Joris (van Benthem, huisjurist van Feyenoord, red.). En mijn agenten ook, dus dat gaat in goed overleg en daar heb ik alle vertrouwen in. Hoe ik er zelf in sta? Ik wil me focussen op het sportieve. Ik ben supergemotiveerd om mooie dingen te behalen met Feyenoord dit seizoen. We staan er ook best wel goed voor, dus dat is waar ik me volledig op focus."

"Ik laat het volledig over aan mijn agenten, aan Dennis en Joris", vervolgt Timber. "We hebben er goede afspraken over gemaakt. Het kan soms wat langer duren, dat is prima. Maar ik heb er alle vertrouwen in", besluit de middenvelder.