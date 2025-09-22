Live voetbal

Quinten Timber lacht na vraag over contractverlenging bij Feyenoord: 'Zou wat zijn als ik nu...'

Quinten Timber Feyenoord
Foto: © ESPN
4 reacties
Frank Hoekman
22 september 2025, 06:25   Bijgewerkt: 21 september 2025, 21:50

Quinten Timber moet lachen als hij na afloop van de topper tussen AZ en Feyenoord gevraagd wordt naar zijn contractsituatie. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord gaf eerder deze week aan dat de Rotterdammers op korte termijn weer om tafel willen om met de gewezen aanvoerder te praten over een verlenging van zijn komende zomer aflopende verbintenis.

Timber is over een maand of negen transfervrij en leek daarom in de zomerse transferperiode te gaan verterekken bij Feyenoord. Van een overstap naar een buitenlandse club kwam het echter niet, maar ook gesprekken over een nieuw contract liepen vooralsnog op niets uit. Trainer Robin van Persie besloot Timber daarom zijn aanvoerdersband af te nemen en de band toe te kennen aan nieuwkomer Sem Steijn, een actie die veel stof deed opwaaien.

Artikel gaat verder onder video

Ondanks zijn aflopende contract is Timber wel 'gewoon' zeker van een basisplaats, zo ook zondag in de topper bij AZ. Feyenoord leek in Alkmaar de zesde opeenvolgende Eredivisiezege te gaan boeken, maar moest diep in blessuretijd toezien hoe Mexx Meerdink de eindstand vanaf de penaltystip op 3-3 bepaalde. Na afloop van de wedstrijd schoof Timber aan bij de persconferentie, waar uiteraard gevraagd werd naar de uitspraak van Te Kloese.

"Kun je beamen dat jullie inderdaad weer om tafel gaan en hoe je erin staat?", wordt Timber gevraagd. De middenvelder moet daarom lachen: "Kun je dat beamen? Het zou wat zijn als ik nu zou zeggen dat het niet waar is", aldus Timber, die daarna alsnog serieus antwoord geeft. "Ja, we hebben afgesproken met Feyenoord. UIteindelijk heb ik altijd een goede relatie gehad met Dennis en Joris (van Benthem, huisjurist van Feyenoord, red.). En mijn agenten ook, dus dat gaat in goed overleg en daar heb ik alle vertrouwen in. Hoe ik er zelf in sta? Ik wil me focussen op het sportieve. Ik ben supergemotiveerd om mooie dingen te behalen met Feyenoord dit seizoen. We staan er ook best wel goed voor, dus dat is waar ik me volledig op focus."

"Ik laat het volledig over aan mijn agenten, aan Dennis en Joris", vervolgt Timber. "We hebben er goede afspraken over gemaakt. Het kan soms wat langer duren, dat is prima. Maar ik heb er alle vertrouwen in", besluit de middenvelder.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pierre van Hooijdonk in Studio Voetbal met op de achtergrond AZ-speler Wouter Goes en scheidsrechter Danny Makkelie

Van Hooijdonk maakt bizarre opmerking over Wouter Goes: 'Is dit een oproep tot geweld?'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

Feyenoord overtuigt Van der Vaart: 'Ik zeg dit met pijn in het hart, maar ik denk...'

  • Gisteren, 22:55
  • Gisteren, 22:55
Van Hooijdonk

Van Hooijdonk kritisch op Ajax-parel: 'Hij is gewoon laks. Dat kan je duur komen te staan'

  • Gisteren, 22:32
  • Gisteren, 22:32
0 4 reacties
Reageren
4 reacties
descheids
86 Reacties
4 Dagen lid
133 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Timber is duidelijk helemaal klaar met feijenoord. Iedereen mag aanvoerder zijn, gisteren Read, behalve Timber zelf. Die is gratis weg. Dit seizoen in de kijker spelen en dan een mooie tekenbonus opstrijken.

Arena
793 Reacties
42 Dagen lid
2.025 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat hij nu "gewoon" zeker is van een basisplaats is alleen om hem te paaien om dat contract te tekenen. Zij weten dat ze hem genaaid hebben, en hij weet het ook. Een beetje kerel pikt dat niet. Maar die jongen is veel te netjes.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
323 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden tekent voor twee jaar bij,…………

ERIMIR
3.608 Reacties
441 Dagen lid
37.936 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij lacht als een boer met kiespijn en weet dat die gepiepeld is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
86 Reacties
4 Dagen lid
133 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Timber is duidelijk helemaal klaar met feijenoord. Iedereen mag aanvoerder zijn, gisteren Read, behalve Timber zelf. Die is gratis weg. Dit seizoen in de kijker spelen en dan een mooie tekenbonus opstrijken.

Arena
793 Reacties
42 Dagen lid
2.025 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat hij nu "gewoon" zeker is van een basisplaats is alleen om hem te paaien om dat contract te tekenen. Zij weten dat ze hem genaaid hebben, en hij weet het ook. Een beetje kerel pikt dat niet. Maar die jongen is veel te netjes.

12deman
396 Reacties
84 Dagen lid
323 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden tekent voor twee jaar bij,…………

ERIMIR
3.608 Reacties
441 Dagen lid
37.936 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij lacht als een boer met kiespijn en weet dat die gepiepeld is.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel