AZ bezorgt koploper Feyenoord in extremis eerste puntverlies

AZ heeft koploper Feyenoord zondag het eerste puntverlies in de Eredivisie bezorgd. Na 90 zinderende minuten stond er in Alkmaar een 3-3 eindstand op het scorebord.
Robin van Persie wijzigde zijn opstelling op twee plaatsen ten opzichte van de midweekse zege op Fortuna Sittard. Leo Sauer ondervond teveel spierpijn van die wedstrijd en werd vervangen door basisdebutant Aymin Sliti, op het middenveld keerde Luciano Valente terug in het elftal ten koste van Oussama Targhalline. Bij AZ voerde Martens één wijziging door ten opzichte van de 1-2 uitzege bij Heracles Almelo van vorig weekend: rechtsbuiten Weslley Patati maakte plaats voor Ibrahim Sadiq.
De openingsfase van de wedstrijd was voor AZ, maar tot grote mogelijkheden voor het doel van Timon Wellenreuther leidde dat in eerste instantie niet. Feyenoord kwam na een kwartier beter in het duel en dwong een groot aantal corners af, maar wist daaruit evenmin gevaar te stichten. Na een klein halfuur braken de Alkmaarders dan toch de ban, en hoe. Ro-Zangelo Daal dribbelde vanaf de middenlijn de Feyenoord-helft op, kapte naar zijn rechterbeen en vond op fraaie wijze de verre hoek: 1-0. Feyenoord ging gelijk op zoek naar de aansluitingstreffer en zou die tien minuten later ook krijgen. Een schot van linksback Jordan Bos belandde tegen de arm van Wouter Goes, waarop scheidsrechter Danny Makkelie naar de stip wees: penalty. Aanvoerder Sem Steijn zette zich achter de bal en stuurde Rome-Jayden Owusu-Oduro de verkeerde hoek in: 1-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.
Feyenoord hoopte na de sterke fase voor rust in de tweede helft snel door te pakken, maar stond vijf minuten na de hervatting uit het niets opnieuw op achterstand. Op aangeven van Mexx Meerdink vond Denzo Kasius knap de verre hoek achter Wellenreuther, waarmee hij AZ op 2-1 zette. Weer liet het antwoord niet lang op zich wachten. Vijf minuten later kon Bos opnieuw uithalen. Via het been van Kees Smit en de vingertoppen van Owusu-Oduro trof de Feyenoord-back doel: 2-2. AZ drong daarop weer aan en kreeg ook kansen op meer, maar zag onder meer hoe Daal in kansrijke positie over schoot. Ruim tien minuten voor tijd trok Feyenoord de wedstrijd op schitterende wijze naar zich toe. Bos brak door op links en legde breed op Valente. Die speelde in op Steijn, die met een balletje achter het standbeen langs breed legde op Hadj Moussa. De rechtsbuiten haalde de trekker over en verschalkte Owusu-Oduro in de korte hoek: 2-3.
In de slotfase kreeg Ahmedhodzic zijn tweede gele kaart van de middag en moest Feyenoord het dus met tien man uit zien te zingen. AZ ging juist met hernieuwde energie op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er vlak voor tijd alsnog. Diep in blessuretijd ging de bal namelijk opnieuw op de stip na een overtreding van invaller Jaden Slory op de eveneens ingebrachte Patati, en mocht Meerdink aanleggen vanaf elf meter. De spits faalde niet en bepaalde met het laatste schot van de wedstrijd de eindstand op 3-3.
Ondanks de puntendeling blijft Feyenoord koploper in de Eredivisie, met zestien punten uit zes wedstrijden heeft het elftal van Van Persie drie punten meer dan nummer twee PSV en vier punten voorsprong op Ajax. AZ komt op elf punten en staat daarmee op de vijfde plaats, maar speelde wel een wedstrijd minder. Midweeks spelen de Alkmaarders het inhaalduel met PEC Zwolle. Wint de ploeg van Martens, dan stijgt AZ naar de tweede plaats.
Nou de scheids, daar sta je dan. 5-0 toch? Az was toch cl waardig? Dat betekent dus dat feyenoord gewoon stand houd tegen een ploeg van cl niveau in een uitwedstrijd.
@descheids ondanks 2 veranderde namen nog steeds dyslectisch en een slecht geheugen zie ik?
@descheids waar zijn ze precies geholpen door de scheidsrechter. Ik zie hele gekke acties van Goes, hands in strafschop gebied geen geel. Elleboog terwijl het duel allang voorbij was geel ipv rood. Vervolgens 2 gele kaarten voor Ahmedhodcic waarvan zeker de eerste echt belachelijk was. Vervolgens 3 minuten blessuretijd en Danny bedenkt zijn eigen regels en rekent er nog 2 bij. Met ieder andere scheidsrechter had Feyenoord gewonnen.
@Sigaarsnor die 2 minuten extra waren wel terecht. Het wisselen duurde vrij lang en dat werd ook door de commentatoren al voorspeld dat er daardoor meer tijd bij zou komen.
@sigaarsnor. Dit is de reden waarom geen enkele feijenoorder slaagt in het buitenland. Je ziet genoeg spelers van de top2 bij de grootste clubs, maar feijenoorders hebben het calimero syndroom en redden het niet in een topsportomgeving omdat ze alleen maar klagen en wijzen.
Wat was dit een top wedstrijd! Hoge intensiteit, twee strijdende teams, mooie doelpunten. Zonde dat Feyenoord het weggeeft in de laatste secondes, want winst was verdiend, maar het past bij een top wedstrijd. Je had de scheids niet mee, dus dan is dit ook wel knap. Na de slappe hap KKD wedstrijd van vanmiddag, was dit wel echt het hoofdgerecht van dit voetbalweekend. Vooral dat 3e doelpunt van Feyenoord, wauw!
@Neefje Barry helemaal eens Feyenoord mocht met de huidige gang van zaken in Amsterdam geen afstand nemen omdat de competitie anders al was gespeeld. 5 min blessuretijd worden er 8 want alleen bij Feyenoord wordt de klok stil gezet wanneer er gewisseld wordt????????
Kameraden de topper werd dus in Alkmaar gespeeld, uitkomst het scheidsrechterkorps wil de competitie spannend houden. 5 min extra tijd worden er 8 want schijnbaar stopt de tijd alleen wanneer Feyenoord wisselt. Desalniettemin mooie topper van de toekomstige 1 en 2 in de competitie
@Hahahahahaha en jullie dan bij Feyenoord mogen jeugdspelers fouten maken, dat heet opleiden,. Jeugd inpassen kost punten maar voor Feyenoord is dat een minder probleem dan Ajax gezien de stand op de ranglijst, lees is de realiteit. Dus volgens mij sta je na vierde en geeft je TD 34 mln uit voor de positie van rechter centrale verdediger zonder restwaarde. De jeugd van Ajax gaan slecht in de kdd en krijgen door onnodige aankopen geen kans
Nou, die speler van Feyenoord bewijst dat je zo niet moet verdedigen als aanvaller zijnde. Al had Goes al 2 rode kaarten gecombineerd kunnen hebben met al zijn acties waar gewoon geel voor gegeven had kunnen/moeten worden. En Feyenoord ook zeer matig, van een club die zo hoog word aangeschreven had ik meer verwacht. Niet dat AZ nou geweldig was. Beide kanten teleurstellend
Lekker man. Eerst Ajax gelijk spelen tegen Psv terwijl allemaal die Feyenoordertjes zich zo hadden verheugd op een fors verlies van Ajax, en daarna krijgen ze zelf in de laatste minuut nog effe de deksel op de NEUS. Hahahahahahahaha wat lekker.
@Hahahahahaha en jullie dan. Je moet je voorkeur voor mannenliefde niet op mij projecteren. Ik snap dat mij graag bij jouw mannengroepje wil hebben maar daar zie ik toch graag van af. Verzin zelf eens iets. Echt origineel ben je niet hè . Nogal moeilijk voor je met je beperking of niet? En maar blij zijn met een gelijkspel. Ik snap dat elk puntje van Ajax gevierd moet worden ….en maar lachen als een d0wni3. Man man man wat een pannekoek. Je cluppie heeft nog steeds 4 punten achterstand en straks de 4e plek.
@FCJel als straks psv weer in normale doen is dan blijft dat een titelkandidaat. Ze zijn nu helemaal hopeloos uit vorm dat zelfs Ajax daar een punt kan halen in Eindhoven. Dan is het toch wel slecht gesteld met psv op het moment
Wel een spannende wedstrijd beidde teams gaven alles . Az is geen slechte ploeg denk dat ze het de andere topclub Psv ook moeilijk kunnen maken thuis . De rest vegen ze op als ze zo spelen in eigen stadion. Jammer van Slory heb met hem te doen, de winst was binnen . Die steek passes zijn echt mooi bij Feyenoord die goal van Hadj was heeel mooi opgezet. Feyenoord staat achterin ook sterk . Ik kijk vooruit als iedereen beter op elkaar ingespeeld is!
