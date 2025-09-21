AZ bezorgt koploper Feyenoord in extremis eerste puntverlies

AZ heeft koploper Feyenoord zondag het eerste puntverlies in de Eredivisie bezorgd. Na 90 zinderende minuten stond er in Alkmaar een 3-3 eindstand op het scorebord.

Robin van Persie wijzigde zijn opstelling op twee plaatsen ten opzichte van de midweekse zege op Fortuna Sittard. Leo Sauer ondervond teveel spierpijn van die wedstrijd en werd vervangen door basisdebutant Aymin Sliti, op het middenveld keerde Luciano Valente terug in het elftal ten koste van Oussama Targhalline. Bij AZ voerde Martens één wijziging door ten opzichte van de 1-2 uitzege bij Heracles Almelo van vorig weekend: rechtsbuiten Weslley Patati maakte plaats voor Ibrahim Sadiq.

De openingsfase van de wedstrijd was voor AZ, maar tot grote mogelijkheden voor het doel van Timon Wellenreuther leidde dat in eerste instantie niet. Feyenoord kwam na een kwartier beter in het duel en dwong een groot aantal corners af, maar wist daaruit evenmin gevaar te stichten. Na een klein halfuur braken de Alkmaarders dan toch de ban, en hoe. Ro-Zangelo Daal dribbelde vanaf de middenlijn de Feyenoord-helft op, kapte naar zijn rechterbeen en vond op fraaie wijze de verre hoek: 1-0. Feyenoord ging gelijk op zoek naar de aansluitingstreffer en zou die tien minuten later ook krijgen. Een schot van linksback Jordan Bos belandde tegen de arm van Wouter Goes, waarop scheidsrechter Danny Makkelie naar de stip wees: penalty. Aanvoerder Sem Steijn zette zich achter de bal en stuurde Rome-Jayden Owusu-Oduro de verkeerde hoek in: 1-1. Daarmee was ook direct de ruststand bereikt.

Feyenoord hoopte na de sterke fase voor rust in de tweede helft snel door te pakken, maar stond vijf minuten na de hervatting uit het niets opnieuw op achterstand. Op aangeven van Mexx Meerdink vond Denzo Kasius knap de verre hoek achter Wellenreuther, waarmee hij AZ op 2-1 zette. Weer liet het antwoord niet lang op zich wachten. Vijf minuten later kon Bos opnieuw uithalen. Via het been van Kees Smit en de vingertoppen van Owusu-Oduro trof de Feyenoord-back doel: 2-2. AZ drong daarop weer aan en kreeg ook kansen op meer, maar zag onder meer hoe Daal in kansrijke positie over schoot. Ruim tien minuten voor tijd trok Feyenoord de wedstrijd op schitterende wijze naar zich toe. Bos brak door op links en legde breed op Valente. Die speelde in op Steijn, die met een balletje achter het standbeen langs breed legde op Hadj Moussa. De rechtsbuiten haalde de trekker over en verschalkte Owusu-Oduro in de korte hoek: 2-3.

In de slotfase kreeg Ahmedhodzic zijn tweede gele kaart van de middag en moest Feyenoord het dus met tien man uit zien te zingen. AZ ging juist met hernieuwde energie op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er vlak voor tijd alsnog. Diep in blessuretijd ging de bal namelijk opnieuw op de stip na een overtreding van invaller Jaden Slory op de eveneens ingebrachte Patati, en mocht Meerdink aanleggen vanaf elf meter. De spits faalde niet en bepaalde met het laatste schot van de wedstrijd de eindstand op 3-3.

Ondanks de puntendeling blijft Feyenoord koploper in de Eredivisie, met zestien punten uit zes wedstrijden heeft het elftal van Van Persie drie punten meer dan nummer twee PSV en vier punten voorsprong op Ajax. AZ komt op elf punten en staat daarmee op de vijfde plaats, maar speelde wel een wedstrijd minder. Midweeks spelen de Alkmaarders het inhaalduel met PEC Zwolle. Wint de ploeg van Martens, dan stijgt AZ naar de tweede plaats.