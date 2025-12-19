Åge Hareide is donderdag op 72-jarige leeftijd overleden. Een jaar geleden werd een hersentumor ontdekt bij de Noor, die in Scandinavië grote prestaties neerzette als trainer.

Hareide was tussen 1970 en 1987 zelf actief als verdediger van Hødd, Molde FK, Manchester City, Norwich City en opnieuw Molde. Hij speelde bovendien vijftig interlands voor Noorwegen. Hareide werkte daarna zijn gehele trainerscarrière in Scandinavië. Hij was bondscoach van Noorwegen (2003 tot 2008), Denemarken (2016 tot 2020) en IJsland (april 2023 tot november 2024). Door zijn hersentumor moest hij stoppen bij IJsland. Enkele maanden voor zijn vertrek coachte hij nog een oefeninterland tegen Nederland (4-0 nederlaag) in De Kuip.

Als bondscoach van Denemarken bleef hij in zijn laatste 34 interlands ongeslagen in de reguliere speeltijd. Ook als clubtrainer had hij succes. Als enige wist hij landstitels te veroveren in Denemarken, Noorwegen én Zweden. In 1999 won hij met Helsingborgs IF de landstitel in Zweden; in 2014 deed hij dat ook met Malmö FF. Bij Rosenborg werd Hareide kampioen in 2003, nadat hij het Deense Brøndby in 2002 naar het kampioenschap had geloodst.